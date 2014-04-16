İtalya'da Osmanlı'ya karşı yapılan kale ihtiyaçtan satılık

İtalyan hükümeti kamu borçlarını azaltmak için aralarında Osmanlı İmparatorluğu saldırılarına karşı yapılmış olan bir kalenin de bulunduğu mülkleri satışa çıkardı.

BBC Türkçe’den Övgü Pınar’ın haberine göre, kamuya ait gayrimenkullerle ilgilenen devlet kurumu Demanio Ajansı’nın yürüttüğü açık artırmada yaklaşık 150 gayrimenkulün satılacağı ve on milyonlarca Euro gelir elde edileceği düşünülüyor. Satışa sunulan kale Gradisca d’Isonzo kasabasında bulunuyor. Kale, 15’inci yüzyılda Venedikliler tarafından Osmanlı saldırısına karşı inşa edilmişti. Kalenin daha sonra bir hapishaneye dönüştürüldüğü biliniyor. Geçen cuma günü başlayan ve dünyanın her yerinden alıcılara açık olan satış işlemleri 6 Mayıs’a kadar sürecek. Eylül ayında ajans tarafından 208 yeni mülkün satışa sunulacağı da açıklandı.