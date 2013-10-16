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Dünya

İtalya'da öğrenciler işgal ettikleri yurda 'Taksim' adını verdi

15 Ekim'de ulusal öğrenci eylemleri kapsamında boş bir binayı işgal eden öğrenciler Gezi Parkı direnişi ile dayanışma adına binaya Taksim ismini verdi

16 Ekim 2013 20:53

İtalya'da öğrenciler, 15 Ekim ulusal öğrenci eylemleri kapsamında boş bir binayı işgal etti. Gezi Parkı direnişi ile dayanışma adına da yeni öğrenci evine Taksim ismi verildi.

Bianet.org'dan Murat Çınar'ın haberine göre, Yeni öğrenci evinin adresi Via Zanolini 40 numara Bologna. İtalya’nın Adriyatik denizi tarafında bulunan Emilia-Romangna eyaletinin önemli kentlerinden ünlü üniversite kenti, öğrenci yurtlarının talebe cevap verememesi sebebiyle son senelerde bir çok eyleme tanıklık etti.

Zorlaşan hayat şartları ve pahalılaşan eğitim masrafları İtalya’nın gündelik sorunlarından biri artık. Son senelerde göreve gelen hükümetleri eğitime ayrılan bütçeyi kesmekle suçlayan öğrenciler, yerel yönetimleri de günümüzün gerçeklerine ve gereksinimlerine yeterli şekilde cevap vermemekle suçluyor.

İşgalci öğrencilerden Lavinia, birçok öğrencinin kira fiyatlarını indirmek amacıyla sözleşmesiz şekilde ev kiralamak zorunda kaldığını belirtti. Bir diğer öğrenci Angelo ise şöyle konuşuyor: “Bu işgal ile öğrenci hayatının mekan ve zaman etmenlerine sahip çıkılması hedeflendi. Bu ismi seçmemizin sebebi Türkiye’deki direniş ile dayanışma içinde olduğumuzu ve ortak noktalarımız bulunduğunu belirtmek.”

Bologna’da kent dışından gelen ve ev veya yurt gereksinimi olan yaklaşık 40 bin öğrenci varken ücretsiz veya çok düşük ücretli yurtlardaki mevcut yatak sayısı ise 1465’te kalıyor ve bunların ortalama masrafı da 200 avro civarında. Böylelikle büyük çoğunluğun kiralık ev ve odalara yöneldiği kentte son yıllarda ciddi bir kira spekülasyonu yaşanmakta.

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