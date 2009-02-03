İtalya'da namaz yasağı geliyor!

İtalya'nın Azzano Belediyesi, kamusal alanlarda İslami ibadet yapılması ve peçe takılmasını yasaklıyor



İtalya'nın Friuli Venezia Giulia bölgesinde yer alan Pordenone kentine bağlı Azzano Belediyesi'nde uygulanmaya hazırlanan karar tepki topladı. Hükümetin ırkçı uygulamalarıyla dikkat çeken ortağı Lega Nord (Kuzey Ligi) Partisi'nden olan Belediye Başkanı Enzo Bortolotti, basın açıklamasında bulunarak, belde kapsamında İslami ibadeti yasaklayacaklarını dile getirdi.



Başkan Bortolotti, yine Lega Nord partisinden olan İçişleri Bakanı Roberto Maroni tarafından uygulamaya konulan yeni güvenlik paketi sayesinde belediyelere karar serbestisi tanıdığını anlatarak, “Bu sayede her belediye güvenlik adına gereken adımları daha serbest atabilecek” dedi.



İtalyanca ibadet hazırlığı



Önümüzdeki hafta kesinleşecek karar kapsamını açıklayan Bortolotti, şunları söyledi: “Belediye sınırları içindeki kamu alanlarında ibadet yapılması kesinlikle yasaklanacak. Bunun yanında hiç kimse peçe ile dolaşamayacak. Belediye sınırları içinde yeni cami yapılmayacak.”



Bortolotti ayrıca, camide ibadetin de sadece İtalyanca olabilmesi için parlamenterlerle çalışma yürüttüklerini bildirirken, “Camilerde İtalyanca ibadet edilmesi için yasa çıkartılmasına çalışıyoruz. Çünkü camilerde, kiliselerde olduğu gibi sadece ibadet edilmiyor, politika yapılıyor” iddiasında bulundu.



Bortolotti bundan 4 yıl önce de, Müslüman kadınların belediye sınırları içinde peçe kullanmasını yasaklarken karar İl Genel Meclisi tarafından geçersiz kılınmıştı. Bu kez Lega Nord Partisi'nin hükümette, başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere önemli bakanlıklara sahip olması nedeniyle, bu uygulanmaların engellemeyle karşılaşmayacağı belirtildi.



İtalya’da Müslümanlara yönelik tartışmalı bir karar da Emilia Romagna bölgesinde yer alan Parma kentinde belediye geçen yıl belediye Müslüman cemaatin cami olarak kullanması için endüstri bölgesinde bir bina tahsis etti. Gerekli izinler alındıktan sonra gerekli halı ve mobilyalarla döşenen bina, cami olarak kullanılmaya başlandı. Ancak, geçen gün itfaiye uzmanlarınca yapılan kontrolden sonra “Halıda sentetik karışım olması nedeniyle yangın riskini arttırıyor” denilerek, binadaki halı ve tüm mobilyalar boşaltıldı.



Binada sadece birkaç Kuran- ı Kerim dışında hiç bir şey kalmadığını belirten cemaat başkanı Farid Mansouri, “Kullandığımız halı, İtalya genelindeki camilerde kullanılan standart halı. Ayrımcılığa maruz kaldık. Bu kararın arkasında bize karşı nefretin yattığını düşünüyoruz” dedi. (DHA)





