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BBC Türkçe

İtalya'da müzeler gelirlerini depremzedeler için bağışlıyor

İtalya çapındaki müzeler Pazar günkü gelirlerini 291 kişinin öldüğü depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları için bağışlıyor.

28 Ağustos 2016 17:54

İtalya çapındaki müzeler Pazar günkü kazançlarını 291 kişinin öldüğü depremin ardından başlatılan yeniden inşa çalışmaları için bağışlıyor.

İtalya'nın orta kesimlerini geçen Çarşamba günü vuran 6.2 şiddetindeki depremde birçok kilise ve ortaçağdan kalan bina hasar görmüştü.

Ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı 35 deprem kurbanı için dün düzenlenen toplu cenaze törenine katıldı.

İtalya Kültür Bakanı Dario Franceschini kültürel önemi bulunan 293 yapının depremde hasar gördüğünü söyledi.

Bakan Franceschini, İtalyanlara Pazar günü müzeleri ve arkeolojik alanları gezme çağrısında bulundu.

İtalyan hükümeti 2009 yılında L'Aquila'da 300 kişinin öldüğü depremin ardından muhtemel ölümleri engellemeye yönelik yeterince çaba harcamamakla eleştiriliyor.

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