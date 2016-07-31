İtalya'da Müslümanlar kiliselerde 'dayanışma' ayininde

Hafta başında Fransa'daki bir kilisede, IŞİD'in üstlendiği bir saldırıda 86 yaşındaki rahip Jacques Hamel'in öldürülmesinin ardından İtalya'daki birçok Müslüman temsilci kiliselerdeki Pazar ayinine katılarak Katolik dünyasıyla dayanışma ve diyalog mesajları verdi.

Rouen kenti yakınlarındaki Saint-Etienne-du-Rouvray kasabasındaki kilisede geçen Salı günü düzenlenen saldırıda öldürülen Rahip Hamel anısına ve "teröre karşı birlik mesajı vermek" amacıyla düzenlenen ayinlere İtalya'nın birçok kentindeki İslami dernek temsilcileri, imamlar ve Müslümanların bir kısmı da katıldı.

İtalya İslam Konfederasyonu, İtalya İslam Dini Cemaati ve İtalya İslam Toplulukları Derneği'nin de aralarında bulunduğu kuruluşların çağrısı üzerine Roma, Napoli, Milano, Torino, Genova, Palermo gibi çok sayıda kentte Müslümanlar ayin sırasında kiliselerde hazır bulundu.

İtalya İslam Konfederasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Tanrı'nın evinde öldürülen Rahip Hamel için başsağlığı dilemek, teröre karşı birlik mesajı vermek ve Hristiyan dininin kutsal mekanları ve din adamlarına saygı göstergesi olarak ayine katıldıkları" belirtildi.

Roma'daki Santa Maria in Trastevere kilisesinde düzenlenen ayine katılan imamlardan biri de amaçlarının "birlik, dayanışma, sevgi ve barış" mesajı vermek olduğunu söyledi.

'Tüm insanlığı vuruyor'

Padova'daki ayine katılan İmam Kamel Layacki ise "Müslümanlar olarak Hristiyan kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Yaşananlar bizi de şoke ediyor. Bu sapkınlığa güçlü biçimde karşı olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bu kötülük, yalnızca bir cemaati ya da dini değil tüm insanlığı vuruyor. Hepimizi vuruyor" dedi.

İtalya'daki Katolik Kilisesi'nin yönetim birimi olan İtalyan Piskoposlar Konferansı (Cei) da ülkedeki Müslüman kuruluşlarının ayine katılma kararını "müthiş bir jest" olarak değerlendirdi. Cei Başkanı Kardinal Angelo Bagnasco, "Bu yolda devam edilirse bu fanatik katillerin dışlanması sağlanabilir" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni de Twitter'da paylaştığı mesajında "Köktendinciliğe karşı cemaatlerine cesaret yolunu gösteren tüm bu İslam dinine mensup İtalyanlara teşekkürler" diye yazdı.