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Dünya
Deutsche Welle

İtalya'da mülteci karşıtı gösteriler çığırından çıktı

İtalya'nın kuzeyinde düzenlenen mülteci karşıtı gösterilerde eylemciler güvenlik güçleriyle çatıştı. Mülteci yurdunun eşyaları ateşe verildi. 14 polis yaralandı, iki gösterici gözaltına alındı.

18 Temmuz 2015 15:59


Venedik yakınlarındaki Quinto di Treviso'da göstericiler mülteci yurdunun önüne çadırlar kurdu. Eylemciler henüz kullanılmayan yurdu talan etti. Yatak, döşek ve TV cihazları ateşe verildi. "Corriere della Sera" gazetesine konuşan bir gösterici, "Mülteciler buradan gidinceye kadar eyleme devam edeceğiz. İşgal altındayız" dedi.

Vali: 'Afrikalılaşma tehdidi altındayız'

Sağcı Kuzey Ligi Partisi'nden (Lega Nord) Veneto Bölge Valisi Luca Zaia, mülteci karşıtı eylemcilerle aynı fikirde olduğunu söyledi. Zaia, "Bölgemiz Afrikalılaşma tehdidi altında" dedi. Treviso Valisi Maria Augusta Marrosu ise "Mülteciler burada kalacak. Başka seçenek yok" açıklamasını yaptı.

'Kızlarımız için korkuyoruz'

Roma'nın zengin banliyölerinden Casale San Nicola'daki mülteci karşıtı eylem aşırı sağcı gruplar tarafından desteklendi. Sayıları 100'ü bulan eylemciler, mültecileri taşıyan otobüsün geçişini oturma eylemiyle engellemeye çalıştı. Eylemcilerin taşıdığı dövizlerde, "Kızlarımız için korkuyoruz" ve "Buradan geçiş yok" ifadeleri dikkat çekti.

20 dolayında mülteci, kullanılmayan bir okul binasına yerleştirildi. Polisle göstericiler arasında yaşanan arbedede 14 polis yaralandı, iki gösterici gözaltına alındı.

'Mülteci yükünü' güney sırtlıyor

İtalya'daki mülteci sayısı yaklaşık 80 bini buluyor. Bunların büyük kısmı Eritre ve Suriye'den geliyor. Kuzey, İtalya'nın güneyine kıyasla daha az mülteciyi ağırlıyor. Veneto bölgesinde bu oran yüzde 4, Ligurya'da yüzde 2 dolayında seyrediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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