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Dünya

İtalya'da mülteci faciası; 80 kişi öldü

Teknede bulunan 24 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı

26 Mayıs 2016 19:34

İtalya açıklarında sığınmacıları taşıyan bir tekne alabora oldu, 80 kişi öldü.

İtalyan sahil güvenliğinden yapılan açıklamada, alabora olan teknedeki yaklaşık 80 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Teknedeki 24 kişi ise İtalyan ekipler tarafından kurtarıldı.

ntv.com.tr'nin haberine göre; olay son 24 saat içerisinde Akdeniz sularında yaşanan 2 tekne faciası olarak kayıtlara geçti. 

Öte yandan bugün Libya açıklarında bir mülteci teknesinin batması sonucunda olayda en az 20 kişi hayatını kaybetmişti.

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