İtalya’da “Milano Moda Haftası Erdoğan’ın faşist hükümetine karşı direnişi destekliyor” afişi

İtalya'daki Moda Haftası'nda asılan “Milano Moda Haftası Erdoğan’ın faşist hükümetine karşı direnişi destekliyor” afişini Milanolu bir grup aktivist ve mimar grubu olan MACAO'nun astığı belirtildi.

2012 yılında Milano’da kurulan bağımsız bir grup olan MACAO, bir tür sanat, kültür, mimarlık ve araştırmalar platformu. Grup; emek koşulları, endüstriyi yeniden düşünmek, mimarı ve tasarımı tekrar konumlandırmak üzere çeşitli projeler, eylemler yapıyor.

Sanatatak'tan Yağmur Yıldırım'ın haberine göre; grup, 2012 yılında işgal hareketlerinin gündemde olduğu bir dönemde bir gökdeleni isgal etmeleriyle ortaya çıkmıştı. Mühendisler, öğrenciler, mimarlar, tasarımcılar, aktivistlerin oluşturduğu grup, Milano’da kullanılmayan Berlusconi ve petrol devi bir şirkete ait olduğu söylenilen bir gökdeleni seçmişti.

2006 yılından beri boş kalan gökdelen, daha önce 'Milano’daki endüstrinin yükselişini taçlandıran modernist bir yapı' olarak anılıyordu. 2012’de bu duruma dikkat çekmek için binanın 13 katını işgal eden MACAO'nun eylemi, Dario Fo’nun desteğiyle ilk saatte binlere ulaşan bir destekle karşılaşmıştı.

Medyada çıkan haberlerle gökdelenin etrafında oluşan kalabalığın da desteğiyle güvenlik güçlerinin engellemesine rağmen binayı boşaltmayan MACAO; burayı sergi, tasarım merkezine ve açık panellerin düzenlendiği, sanatçıların proje yaptığı bir sanat mekanına dönüştürdü.

Saray eyleminde 'Erdoğan' afişi

Güvenlik güçlerinin müdahalelerinin artması sonucunda sonlandırılan eylemin ardından grubun ikinci kez ortaya çıkması şehrin kuzeyinde bir sarayı işgal etmesiyle gerçekleşti.

İsimlerini Maxxi, Macro, MoMa gibi büyük kültür kurumlarından alarak bu kurumların kültür endüstrisindeki katkılarını sorgulamak isteyen grup, bu eylem de astıkları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açtıkları afişle dikkat çekti.