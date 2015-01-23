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Dünya
Deutsche Welle

İtalya'da Merkel-Renzi zirvesi

Dünya Ekonomik Forumu'nda bir konuşma yaptıktan sonra İtalya geçen Almanya Başbakanı Angela Merkel, bugün temaslarına devam ediyor. Merkel-Renzi zirvesinde AMB'nin varlık alım programının görüşülmesi bekleniyor.

23 Ocak 2015 11:08


Almanya Başbakanı Angela Merkel, Floransa'da bir grup Alman iş adamıyla buluştuktan sonra İtalyan mevkidaşı Matteo Renzi ile ikili görüşmelere başladı.

Floransa doğumlu Renzi, 2009- 2014 yılları arasında kentin belediye başkanlığını yapmıştı. Renzi, Merkel'e belediye başkanlığı sırasında kullandığı ofisi gezdirdi.

Merkel-Renzi görüşmesinde Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) dün açıkladığı varlık alım programının gündeme gelmesi bekleniyor. AMB Başkanı Mario Draghi, aylık 60 milyar euroluk varlık alımı yapacaklarını açıklamıştı.

Görüşmede bu yıl düzenlenecek G7 zirvesine ilişkin hazırlıkların da öne çıkması bekleniyor. G7 devlet ve hükümet başkanlarını bir araya getirecek zirve, 4-5 Haziran tarihlerinde Bavyera'daki Elmau Şatosu'nda yapılacak. Almanya, bu yıl dünyanın önde gelen sanayileşmiş yedi ülkesinin oluşturduğu G7 grubuna başkanlık ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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