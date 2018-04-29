İtalya'da lise öğrencilerine yalan haberlere karşı eğitim verilecek

Dijital çağın en tartışmalı olgularından "fake news" (yalan haber) sorununa karşı İtalya'da liselerde eğitim verilecek. 31 Ekim'de başlayacak proje ülke genelinde 8 bin liseyi kapsıyor.

İtalya Parlamentosu'nun alt kanadı olan Temsilciler Meclisi'nin başkanı Laura Boldrini, yalan haber problemine karşı geliştirilen projeyi Amerikan New York Times gazetesine açıkladı.

Eğitim Bakanlığı tarafından, Google ve Facebook gibi internet devleri ile işbirliği içinde hazırlanan program sayesinde lise çağındaki gençlerin, internette dolaşan yalan haber ve komplo teorilerine karşı daha bilinçli hale getirilmesi hedefleniyor.

Program kapsamında, İtalya Devlet Televizyonu RAI'den gazetecilerin de katkısıyla öğrencilere, internetin ne şekilde manipüle edilebildiği, güvenilmez kaynaklara dayalı yalan haber ve komplo teorilerinin ne şekilde yayıldığı gösterilecek.

Öğrenciler, kendi sosyal medya hesapları ve blog sayfalarında yalan haberleri ifşa etmeye ve bunları nasıl tespit ettiklerini açıklamaya yöneltilecek. New York Times, bu yolla öğrencilerin "yalan haber avcısı" haline getirilmesinin amaçlandığı yazdı.

İtalya Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini de gazeteye yaptığı açıklamada, "'Yalan haber', internet diyetimize zehir karıştırıyor, farkına bile varmadan enfekte oluyoruz. Çocuklara kendilerini yalanlardan koruma olanağı vermek gerekiyor" dedi.

Gazeteye konuşan Perugia Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Alessandro Campi de İtalyan halkının, entrikalarla dolu Borgia kardinalleri, yabancı güçlerin egemenliğinde geçen dönemler, papalık darbeleri ve yolsuz hükümetlerle dolu tarihleri nedeniyle otoriteye karşı güvensizlik geliştirdiğini söyledi.

Campi, bu yüzden komplo teorilerine yatkınlığın 'İtalyan kültürel mirasının bir parçası olduğunu' belirtti.

İtalya'da yalan haber ve komplo teorilerinin yayılması, özellikle internet ve sosyal medyanın gittikçe daha geniş kitlelere ulaştığı son yıllarda siyaset arenasından sağlık sektörüne kadar birçok alanda hatrı sayılır etki yaratıyor.

Örneğin, muhalefetteki 5 Yıldız Hareketi'nin de aralarında yer aldığı bazı kesimler, aşı karşıtı komplo teorilerini yaymakla suçlanıyor.

Bu komplo teorilerine inanan ebeveynlerin çocuklarını aşılatmaması nedeniyle ülkede, gelişmiş ülkelerde gittikçe azalan kızamık gibi hastalıkların oranı alarm verici seviyede artmaya başlamıştı.

Sonunda hükümet geçen yaz, bu konuda "bilimsel olmayan teorilerin yayılmasına" karşı, çocuklara aşı yaptırmayı zorunlu hale getiren bir yasayı parlamentodan geçirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini de, sosyal medyada yalan haber ve karalama kampanyalarına en fazla hedef olan siyasetçiler arasında yer alıyor. Sol görüşleriyle bilinen, göçmen haklarını savunan Boldrini özellikle bu konuda hedef alınıyor.

Laura Boldrini hakkında son olarak sosyal medyada yayılan yalan haberlerden birinde, aslında yıllar önce vefat etmiş olan kızkardeşinin bir göçmen merkezi işlettiği iddia edilyor, Boldrini'nin bu yüzden göçmenlere kapıların açılmasını istediği ima ediliyordu. Bu yalan haberlerde, bir Hollywood yıldızının fotoğrafı da Boldrini'nin kardeşi olarak olarak tanıtılıyordu.

Boldrini geçen yıl Dünya Kadınlara Karşı Şiddetle Mücadele Günü'nde, sosyal medya üzerinden kendisine gelen hakaret ve tehdit mesajlarını ifşa etmişti. Bunun ardından bir Facebook yetkilisinin Boldrini ile temasa geçtiği ve böylece yalan haberlere karşı kampanyada işbirliğine başladıkları belirtiliyor.