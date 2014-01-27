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Dünya

İtalya'da Letta hükümetinde ikinci istifa

İtalya'da Tarım Bakanı Nunzia De Girolamo, bugüne kadar yasa dışı dinlendiğini savunurken, dün akşam geç saatlerde üyesi olduğu kabineyi kendisine sahip çıkmamakla suçlayarak görevinden ayrıldı

27 Ocak 2014 08:27

İtalya'da Enrico Letta liderliğindeki geniş çaplı koalisyon hükümetinde Tarım-Gıda ve Ormancılık Bakanı Nunzia De Girolamo, görevini kötüye kullandığı iddiaları karşısında hükümetinin kendisine sahip çıkmadığını gerekçe göstererek istifa etti.

Letta hükümetinin küçük ortaklarından Yeni Merkez Sağ hareketi üyesi Tarım-Gıda ve Ormancılık Bakanı De Girolamo, 2012 yılında milletvekili olduğu dönemde, ülkenin güneyinde yer alan Benevento kentinde devletin sağlık kurumundaki (ASL) yetkililerle telefonda küfürlü konuşarak baskı yapmasının basına yansıması, bir süredir ülke gündemini meşgul ediyordu.

Hakkında soruşturma bulunmayan De Girolamo, bugüne kadar yasa dışı dinlendiğini savunurken, dün akşam geç saatlerde üyesi olduğu kabineyi kendisine sahip çıkmamakla suçlayarak görevinden ayrıldı.

İstifa gerekçesinde Nunzia De Girolamo, "İstifa ediyorum çünkü, bu hükümet beni savunmadı. Ben kendi haysiyetimi korumak istiyorum. Benim saygınlığımı korumayan hükümette daha fazla kalamam" dedi.

De Girolamo'nun parlamentoda geçen hafta kendini savunduğu ve kendisine bir komplo kurulduğunu öne sürdüğü konuşmasını, Başbakan Letta da dahil olmak üzere kabinenin büyük bölümünün dinlememesi dikkati çekmişti.

Bu gelişmeyle De Girolamo, Letta'nın kabinesinden istifa eden ikinci bakan olurken, kabinede geçen haziran ayında da vergi usulsüzlüğü ortaya çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Josefa Idem, istifa etmek durumunda kalmıştı.

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