T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İtalya'da Katalonya'daki polis şiddetine Türkiye benzetmesi

Ülkenin kuzeyindeki Padanya bölgesinin bağımsızlığını savunan bir parti olarak doğan, son yıllarda ise ulusal bir partiye dönüşme çabaları sergileyen Kuzey Ligi, İspanya'yı "Türkiye'ye benzemekle" suçladı. Partinin milletvekillerinden Paolo Grimoldi, "Nas

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde dün yapılan bağımsızlık referandumunda yaşanan polis şiddetine İtalya'dan Türkiye benzetmesi geldi.

Madrid yönetiminin "yasa dışı" kabul ettiği referandumda oy verilmesini engellemek için İspanyol polisi sert müdahalede bulunmuş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

İtalyan hükümetinden referandum ya da polis müdahalesiyle ilgili resmi bir yorum gelmezken, muhalefetteki aşırı sağcı Kuzey Ligi, Madrid yönetimini sert şekilde eleştirdi.

İtalya'nın kuzeyindeki Padanya bölgesinin bağımsızlığını savunan bir parti olarak doğan, son yıllarda ise ulusal bir partiye dönüşme çabaları sergileyen Kuzey Ligi, Madrid yönetimini "Türkiye'ye benzemekle" suçladı.

Kuzey Ligi lideri Matteo Salvini, "Barcelona'da, 2017 yılına yakışmayan inanılmaz manzaralar gördüm. Madrid'de birileri hesap vermeli, çünkü toprakları için bir referandumda oy vermek isteyen yüzlerce kişiyi yaralamak Sovyetler Birliği'nde bile, hatta en kötü Türkiye'de bile görülmemiştir" dedi.

Salvini ayrıca, 22 Ekim'de İtalya'nın kuzeyindeki Lombardia ve Veneto bölgelerinde özerklik için referandum yapılacağını da hatırlatarak, "Lombardia ve Veneto'daki referandumda ayrılık için değil, otonomi için; okulları, yolları, trenleri, hastaneleri daha iyi yönetmek için oy verilecek. 22 Ekim bir bayram günü olacak ve polis de vatandaşlara güler yüzle eşlik edecek" diye konuştu.

Kuzey Ligi'nden Senato Başkan Yardımcısı Roberto Calderoli de Katalonya'da oy vermek isteyen "kadın ve yaşlıların dövülmesi görüntülerinin, birkaç yıl önce Türkiye'de öğrencilerin güç kullanılarak bastırılmasına benzediğini" söyledi.

Calderoli, "Katalanlar yalnızca demokrasinin öngördüğü gibi katılımda bulunmak, bir referandumda kendilerini ifade edebilmek istiyorlardı. Buna güç kullanarak karşı çıkan biri ancak Erdoğan ve Esad gibi bir diktatördür. İspanya Franco diktatörlüğünden hiçbir şey öğrenmemiş gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Yine Kuzey Ligi'nden milletvekili Paolo Grimoldi de İspanya'nın Avrupa Birliği'nden (AB) atılması çağrısı yaptı.

Grimoldi, "Nasıl Türkiye AB'ye girmeyi hak etmiyorsa, bir diktatörlük gibi davranan İspanya da tekmeyle dışarı atılmayı hak ediyor" dedi.

Katalonya referandumu: Bağımsızlığa destek verenlerin oranı %90,09Katalonya: Bağımsız bir devlet kurma hakkını elde ettikBarcelona futbol kulübü bağımsızlık tartışmalarının neresinde duruyor?
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

PadanyaKuzey LigiPartininPaolo GrimoldiTürkiye ABKatalonyaBölgesiTürkiyeKuzey Ligi MadridMatteo SalviniMadridSovyetler BirliğiSalviniEkimLombardiaVenetoKuzey Ligi Senato Başkan Yardımcısı Roberto Calderoli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24