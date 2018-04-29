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BBC Türkçe

İtalya'da kaçırılıp açık artırmada 'satışa çıkarılan' manken kurtarıldı

İtalya'nın Milano kentinde kaçırılıp açık artıma sitesinde 'satışa çıkarılan' İngiliz manken kurtarılarak ülkesine döndü. Chloe Ayling, yaşadıklarını 'korkunç bir deneyimdi' diyerek tanımladı.

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'nın Milano kentinde kaçırılıp açık artıma sitesinde 'satışa çıkarılan' İngiliz manken kurtarılarak ülkesine döndü.

Altı gün boyunca kendisini kaçıran kişilerce alıkonulan

İtalyan Emniyeti, Ayling'in bir fotoğraf çekimi için Milano'ya gittiğini ve 11 Temmuz'da iki kişinin saldırısına uğrayarak kaçırıldığını açıkladı.

Ayling'in kaçırılmasının ardındansa, bir internet sitesinde açık artırmaya çıkarıldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda Ayling kurtarılırken, İngiltere'de yaşayan Polonya vatandaşı Lukasz Herba adlı zanlı gözaltına alındı.

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesine konuşan Ayling, yaşadıklarını 'korkunç bir deneyimdi' diyerek tanımlarken, kendisini kaçıranların elindeyken her gün ölüm korkusu yaşadığını ifade etti.

İtalyan polisinin açıklamasında Chloe Ayling'in ilaçla uyutulup bir arabaya bindirildiği ve ardından da Turin kentinin kuzeybatısındaki Borgial bölgesine götürüldüğü belirtilmişti.

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