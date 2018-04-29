T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İtalya'da kaçırılan İngiliz manken 'Orta Doğu'da seks için satılacaktı'

İtalya'nın Milano kentinde bir çete tarafından kaçırıldığı iddia edilen İngiliz manken Chloe Ayling'in avukatı BBC'ye konuştu. Avukat Francesco Peschi müvekkiline, "Orta Doğu'da seks için satılacağının" söylendiğini açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'nın Milano kentinde bir çete tarafından kaçırıldığı iddia edilen İngiliz manken Chloe Ayling'in avukatı, müvekkiline "Orta Doğu'da seks için satılacağının" söylendiğini açıkladı.

BBC'ye konuşan avukat Francesco Peschi, serbest bırakılmadan önce alışveriş yaparken görüntüleri ortaya çıkan kadının, ölümle tehdit edildiği için kendisini kaçıranlara karşı iyi ve normal davranmaya çalıştığını söyledi.

kaçırıldığını açıklamıştı.

Chloe Ayling'in, kendilerine "Kara Ölüm" adını veren bir çetenin üyeleri tarafından kaçırıldığı iddia ediliyor.

Ketamin ilacı verilerek uyutulan Ayling daha sonra bir araca bindirilerek Torino kentinin kuzeybatısındaki Borgial bölgesine götürülmüştü.

Ayling, serbest bırakılmasının ardından önce İngiltere'nin Milano Başkonsolosluğu'na götürülmüş, daha sonra da Pazar günü bir fotoğraf çekimi için kente gitmesinden 26 gün sonra İngiltere'deki evine dönmüştü.

İtalyan polisi, çekim bahanesiyle Milano'ya gelmesi sağlanan 20 yaşındaki Londralı modelin buluşma yerine gittiğinde bayıltıldığını; daha sonra da elleri, ayakları ve ağzı bağlı halde bir arabanın bagajına konulduğunu açıklamıştı.

Polisin açıklamasına göre, İngiliz manken 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından önce boş bir iş yerine, ardından da tenha bir mekana götürdü.

Burada bir hafta boyunca kelepçeli halde tutulan kadının bu şekilde çekilen fotoğrafları gizli içeriğe sahip porno sitelerine yüklendi.

Çete üyeleri, modellik yapan kadının menajeriyle bağlantı kurararak 230 bin sterlin (yaklaşık 300 bin dolar) fidye istedi ve aksi halde kadını internette "açık artırmaya çıkaracakları" tehdidinde bulundu.

Chloe Ayling, kaçırılmasından 5 gün sonra düzenlenen bir operasyonla kurtarıldı.

Olayla ilgili olarak İngiltere'de yaşayan Polonya vatandaşı Lukasz Herba adlı bir zanlı da gözaltına alındı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MilanoChloe AylingBBCAvukat Francesco PeschiDoğuFrancesco PeschiAylingTorinoBorgialMilano BaşkonsolosluğuPazarLondralıPolonyaLukasz Herba

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24