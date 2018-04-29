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BBC Türkçe

İtalya'da itfaiyecilere kundaklama suçlaması

Sicilya Adası'nda çalıştıkları saat başına ücret alan bir grup takviye itfaiyeci, daha fazla para kazanabilmek için kasıtlı olarak yangın çıkarmakla suçlanıyor. Bir grup itfaiyecinin sahte yangın ihbarları ve kundaklamalarla diğer ekiplere göre üç kat dah

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bir grup itfaiyeci, para kazanabilmek için kasıtlı olarak yangın çıkarmakla suçlanıyor.

Ragusa kentinde görev yapan ve çalıştıkları saat başına 10 euro kazanan 15 takviye itfaiyecinin daha fazla para kazanabilmek bir dizi "strateji" geliştirdikleri iddia ediliyor. İddiaya göre bu stratejiler arasında akrabalarına ve arkadaşlarına sahte yangın ihbarları yaptırarak "göreve çıkmak" ve hava şartlarının uygun olduğu günlerde ormanlık alan ve arsalarda yangınlar çıkarmak da yer alıyordu.

Takviye ekibin şefliğini yağan Davide Di Vita, mesai saatleri içinde itfaiye aracını alarak ormanlık alanlara gidiyor, buralarda yangın çıkardıktan sonra yangın ihbarında bulunuyordu.

Di Vita, yangın çıkardıktan sonra bölgeden fazla uzaklaşmıyor ve operasyon idaresinin yakında olduğu için kendisini görevlendirmesini bekliyordu.

Ancak Di Vita ve ekibinin görev yaptığı Santa Croce Camerina itfaiye istasyonunun D vardiyasının 2015 yılında bu şekilde çok sayıda yangına müdahale etmesi şüphe çekmeye başladı. D vardiyasının diğer vardiyalara oranla 3 kat fazla çalışıp para kazanması nedeniyle diğer ekiplerden çok sayıda gönüllü de bu gruba geçmek için başvuruda bulundu.

Şüpheler üzerine başlatılan incelemelerde GPS kayıtları takip edilen ve telefon dinlemelerine takılan Davide Di Vita bugün gözaltı kararıyla ev hapsine alındı. Di Vita'nın bir telefon görüşmesinde "ödenek alabilmek için bomba patlatmak istediğini" söylediği belirtiliyor.

Ekipteki diğer 14 kişi için de savcılık gözaltı talep etse de sorgu hakimi, bu kişilerin haklarındaki soruşturma sürerken serbest kalmalarına hükmetti.

15 şüpheli, kundakçılık ve devleti dolandırmakla suçlanıyor.

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