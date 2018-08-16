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Dünya

İtalya'da ırkçı saldırı

İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde dört göçmen sözlü ve fiziki saldırıya uğradı

16 Ağustos 2018 00:47

İtalya'nın güneyindeki Palermo kentinde dört göçmen sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Sicilya adasında bulunan Palermo şehrinde, dört göçmen dün gece ırkçı saldırıya uğradı.

Göçmenlerin kaldıkları yere dönmek için otobüs beklerken hakarete uğradığı ve darbedildiği öğrenildi.

Saldırganların daha sonra da kaçtığı, olay sırasında civardakilerin güvenlik güçlerine haber verdiği aktarıldı.

Göçmenlerin yaşadığı topluluk merkezi yöneticisinin de polise dilekçe vererek, olayla ilgili şikayetçi olduğu belirtildi.

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