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Spor

İtalya'da İnter Milan, şampiyonluğa ulaştı

İtalya Serie A'da Milan'ın Udinese'ye 2-0 yenilmesiyle Inter şampiyonluğu garantiledi.

16 Mayıs 2009 03:00

İtalya Serie A'da Milan'ın Udinese'ye 2-0 yenilmesiyle Inter şampiyonluğu garantiledi.


İtalya Ligi Serie A'da Inter 3. kez üst üste şampiyon oldu ve 17. şampiyonluğunu ilan etti.
İtalya Ligi Serie A'nın 36. haftasında cumartesi gecesi Udinese'nin sahasında Milan'ı 2-1 mağlup etmesi sonucu Inter, Serie A'nın bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. En yakın takipçisi Milan ile arasında 7 puanlık fark bulunan Inter, pazar günü sahasında Siena'yı konuk edecek.

Bu şampiyonluk ile birlikte tarihindeki 17. şampiyonluğuna uzanan Inter'in şampiyon olduğu sezonlar;1909–10; 1919–20; 1929–30; 1937–38; 1939–40; 1952–53; 1953–54; 1962–63; 1964–65; 1965–66; 1970–71; 1979–80; 1988–89; 2005-06; 2006-07; 2007-08; 2008-09


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