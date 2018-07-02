İtalya'da imalat sektörü Haziran'da güçlü büyüdü

Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – İtalya İmalat PMI, Mayıs’taki 52.7 düzeyinden Haziran’da 53.3 düzeyine yükselerek güçlü bir imalat büyümesine işaret etti.

IHS Markit tarafından yapılan açıklamaya göre imalat üretimi ve yeni siparişlerdeki artış, bu yükselişte etkili oldu. Açıklamada şu değerlendirmeler yapıldı;

“İtalya’da imalat sektörü Haziran’da hem imalat üretimi hem de yeni siparişlerde güçlü artışlara bağlı hızlı büyüdü.

“İstihdam yaratımı da güçlü bir artışla şirketlerin alım yapmaya devam ettiğine işaret etti.

“Maliyet baskıları çelik ve diğer üretim süreçlerinde kullanılan malzeme fiyatlarındaki artışlar sebebiyle yükseliyor.

“Gelecek beklentileri ise son beş yılın en düşük düzeyine geriledi. “