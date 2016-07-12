İtalya'da iki tren çarpıştı; 25 ölü, 50 yaralı

İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde, Bari kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu meydana gelen olayda 25 kişi hayatını kaybederken, 50 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Bari kentinin kuzeyindeki Andria ve Corato isimli yerleşim yerlerinin arasındaki bölgesel tren hattında meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 25 kişi yaşamını yitirdi, 50 kişi de yaralandı. Yaralılardan 10’unun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

ANSA’ya konuşan sivil savunma yetkilisi Antonio Nunizante, kaza mahallindeki durumun dramatik olduğunu söyledi.

Kaza sonrasında tren içinde sıkışıp kalan insanlar olduğu da belirtiliyor.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi gönderildiği bildirildi.