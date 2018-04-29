İtalya'da iki banka için milyarlarca euroluk kurtarma paketi

İtalya'da hükümet, iflasın eşiğindeki Banca Popolare di Vicenza ve Veneto Banca'nın kurtarılması için bu iki bankaya ilk aşamada 5 milyar 200 milyon Euro kredi verilmesini kararlaştırdı. Bu miktar gerektiği takdirde 17 milyar Euro'ya çıkabilecek.

Avrupa Merkez Bankası Cuma günü, Banca Popolare di Vicenza ile Veneto Banca'nın "iflas ya da muhtemel iflas aşamasında" olduğu uyarısında bulunmuştu.

İtalya hükümetinin dün onayladığı kurtarma paketiyle ise iki bankanın kurtarılma süreci resmen başlatılmış oldu.

Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'nun da onay verdiği paket uyarınca İtalya'nın piyasa değeri en yüksek bankası olan Intesa Sanpaolo, batmakta olan bu iki bankanın kâr getiren varlıklarını satın alacak.

Devlet batık krediler gibi giderlerin karşılanması için ilk aşamada 5 milyar 200 bin Euro sağlayacak. Ek olarak da riskli kredilerin yaratabileceği olası kayıplara karşı 12 milyar Euro'ya kadar devlet garantisi verilecek. Bu seçeneğin devreye girmesi halinde iki bankanın kurtarılması İtalyan devletine toplamda 17 milyar Euro'ya mal olabilecek.

İtalya Başbakan Paolo Gentiloni, kurtarma paketinin bankacılık sisteminin "sağlığı" için gerekli olduğunu söyledi ve bu sistemin İtalyan ekonomisinin canlanması için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Ekonomi Bakanı Pier Carlo Padoan da, söz konusu 5 milyar 200 bin Euro'luk devlet desteğinin İtalya'nın kamu maliyesini ve borçlanmasını etkilemeyeceğini, söz konusu meblağın Aralık ayında onaylanan "banka kurtarma" kararnamesinde öngörülen kaynaklardan karşılanacağını söyledi.

İtalyan bankacılık sistemi halen AB'nin en sıkıntılıları arasında yer alıyor. İtalyan bankalarının yaklaşık 350 milyar Euro'luk geri ödenmeyen kredi yükü olduğu sanılıyor. Bu miktar, euro bölgesindeki benzer kredilerin üçte birini teşkil ediyor.