İtalya'da hükümet kurulamadı

İtalya'da hükümet kurma çalışmaları koalisyon ortakları ile cumhurbaşkanı arasında yaşanan görüş ayrılığı nedeniyle başarısız oldu. Hükümeti kurma görevi verilen hukuk profesörü Guiseppa Conte, görevini Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'ya iade ettiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Mattarella, euro karşıtı tutumu ve Almanya'ya yönelik eleştirileri ile tanınan 81 yaşındaki Paolo Savona'nın koalisyon hükümetinde Ekonomi Bakanı olmasına karşı çıkarak, İtalya'nın Euro Bölgesi'nden çıkmasını gündeme getirebilecek bir adayı kabul etmeyeceğini belirtmişti.

Cumhurbaşkanı Mattarella popülist Beş Yıldız Hareketi ve aşırı ağcı Lig partisinin hükümet kurma çalışmalarının başarısız olması üzerine ekonomi uzmanı Carlo Cottarelli'yi görüşmeye davet etti. Cottarelli'nin ülkede yeniden seçimler yapılana kadar geçiş hükümetine başbakanlık etmesi için görüşmeye çağrıldığı ileri sürüldü. Cottarelli 2008-2013 yılları arasında Uluslararası Para Fonu'nda üst düzey yönetici olarak görev yapmıştı.

Beş Yıldız Hareketi ve Lig partisi teknokratlardan oluşacak bir hükümete parlamentoda onay vermeyeceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Mattarella'nın adımı eleştirilerek, "Tavrı demokratik değil ve yeniden seçimlere gidilmesinde ısrar edici" denildi. Beş Yıldız Hareketi lideri Luigi Di Maio, hükümet kurma çalışmalarının başarısız olmasından sorumlu tuttuğu Cumhurbaşkanı Mattarella'nın azledilmesi gerektiğini savundu.

İtalya'da 4 Mart'ta yapılan seçimlerde Beş Yıldız Hareketi yüzde 32 oranında oy alarak parlamentodaki en güçlü parti olmuştu. Lig Partisi ise seçimlerde oy oranını yüzde 17'ye çıkarmayı başarmıştı. Avrupa ve euro karşıtı söylemlere sahip iki partinin koalisyon kurma çalışmalarına başlaması, Avrupa'da endişe ile karşılanmıştı.

İtalya'da erken seçimlerin Ekim ayında yapılması bekleniyor.