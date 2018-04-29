İtalya'da havaalanı güvenliğinde sıvı limiti pesto için kaldırıldı

İtalya'nın meşhur makarna sosu pesto'nun anavatanı Cenova'da bu sosu evlerine götürmek isteyen turistleri mutlu edecek bir uygulama başladı: Cenova havaalanında el bagajlarına uygulanan sıvı limiti yalnızca pesto sosu için 100 ml'den 500 ml'ye çıkarıldı.

Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı'nın 1 Haziran'dan bu yana uyguladığı "Pesto e' buono" (Pesto iyidir) kampanyası sayesinde pestoseverler kentten ayrılırken yanlarına bu sostan alabilecek.

Cenova'dan kalkan uçakların yolcuları, bir adet 500 ml'lik ya da 2 adet 250 ml'lik pesto kavanozlarını sıvı limitine takılmadan el bagajlarında taşıyabilecek. Bunun için tek şart ise pesto'nun Cenova yapımı olması.

Cenova'dan pesto götürmek isteyen yolcuların bunun için kavanozlarını, patlayıcı madde taraması yapan bir cihazdan geçirmeleri gerekecek. Ardından da hasta çocuklar için çalışan bir vakfa 50 cent'ten başlayan bağışlar yaparak özel bir etiket alacaklar. Bu etiketle işaretlenen pesto kavanozları uçağa sokulabilecek.

Proje fikri, çok sayıda turistin Cenova'nın bu meşhur sosunu yanlarında götürmek isterken 100 ml'lik sıvı limitine takılarak kavanozlarını atmak zorunda kalması üzerine doğdu.

Her yıl yüzlerce kavanoz pestonun bu yüzden atıldığını gören havaalanı yetkilileri, Ulusal Sivil Havacılık Kurumu (ENAC) ile işbirliği içinde çalışarak kampanyayı başlattı.

Cristoforo Colombo Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre ay başından beri uygulanan pesto kampanyasında şimdiden 500'den fazla kavanoz bu şekilde el bagajlarında taşındı.

Proje sayesinde Flying Angels isimli vakfa da 20 gün içinde 500 euro'nun üzerinde bağış toplandı.

Cenova kökenli pesto sosu, dünya genelinde en çok tanınan İtalyan makarna sosları arasında yer alıyor.

Cenova usulü pesto, taze fesleğen, çam fıstığı, parmesan ve pecorino peynirleri, sızma zeytinyağı ile sarımsaktan oluşuyor.