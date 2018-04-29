İtalya'da göçmen mafyasına operasyon: Biri rahip 68 kişi gözaltına alındı

İtalya'nın en büyük göç merkezlerinden birinin yıllardır bir mafya klanının elinde olduğu iddiasıyla açılan soruşturmada biri rahip 68 kişi gözaltına alındı.

Polisin açıklamasına göre, ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan Isola di Capo Rizzuto'da, sığınma başvurusunda bulunanların tutulduğu göç merkezi 10 yıldır 'Ndrangheta' mafyasının Arena klanı tarafından idare ediliyordu.

2006-2015 yılları arasında AB fonlarından bu merkeze aktarılan 103 milyon euro'nun 36 milyonu klan üyelerinin eline geçti.

Mafya klanının, göç merkezini resmi olarak işleten Katolik Misericordia derneği aracılığıyla ihaleleri almayı başardığı iddia ediliyor.

Misericordia (Merhamet) derneğinin başkanı Leonardo Sacco ile rahip Edoardo Scordio da bu sabah gözaltına alınan 68 kişi arasında yer alıyor.

Dini derneğin başkanı ve rahibe, mafyayla bağlantılı olmak ve zimmete para geçirmek gibi suçlamalar yöneltildi.

Isola di Capo Rizzuto kasabasının Belediye Başkanı Gainluca Bruno hakkında da soruşturma açıldı.

1500 kişi kapasiteli Isola di Capo Rizzuto göç merkezi daha önce de çeşitli suçlamalarla gündeme gelmişti.

Haftalık haber dergisi L'Espresso 2015 yılında yayımladığı bir haberde, göç merkezinde tutulan sığınmacı adayı sayısının olduğundan çok yüksek gösterilerek devletten daha fazla fon alındığını ve bu fonların çalınarak sığınmacı adaylarının kötü koşullarda tutulduğunu yazmıştı.

Bugün yapılan operasyon sonrası Parlamento Mafyayla Mücadele Komisyonu Başkanı Rosy Bindi, "Isola di Capo Rizzuto'daki göç merkezi mafya klanı için para madeni haline gelmişti" dedi.