İtalya'da gece kulübünde izdiham: 6 ölü

Deniz Kılınç (DHA) – İtalya’da bir gece kulübünde biber gazı atılmasının ardından yaşanan izdihamda 6 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

İtalya’nın Ancona kentinde, yerel saatle 01.00 sıralarında, yaklaşık bin kişinin Meryem Ana Bayramı’nı kutladığı gece kulübüne biber gazı atıldı. Yaşanan paniğin ardından yaşanan izdihamda 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Olayda yaralanan onlarca kişi ise Ancona ve Senigallia bölgelerindeki hastanelere sevk edildi. (Fotoğraflı)

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Olay sonrası itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi