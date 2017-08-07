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Deutsche Welle

İtalya'da fırtına can aldı

Hafta sonu İtalya ve Avusturya şiddetli yağışlara maruz kaldı. İtalya'da fırtına nedeniyle üç kişi hayatını kaybederken, orman yangınları ve yağışlar dört günde en az beş kişinin ölümüne sebebiyet verdi.

07 Ağustos 2017 12:38

İtalya'nın kuzeyinde aşırı sıcakları izleyen şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle en az üç kişi hayatını kaybetti. İtalyan polisi ölenlerden birinin Belçikalı olduğunu ve 41 yaşındaki turistin Friaul bölgesindeki çadırında uyurken devrilen bir ağacın altında kaldığını duyurdu.

Dolomitlerde yer alan Marziai'deki bir festival sırasında da bir kişi devrilen ağacın altında kalarak can verdi. Aynı bölgede bir kişi de yıldırım çarpması sonucu öldü.

Cumartesi günü ünlü kış sporları merkezi Cortina d'Ampezzo'da içinde bir kadının bulunduğu araba kayşat altından çıkarılmıştı. Polis, kurtarma ekiplerinin müdahalesine rağmen kazazedenin kurtarılamadığını açıkladı.

Bütün Güneydoğu Avrupa ülkeleri gibi İtalya'nın geniş bölgelerinde de gündüzleri hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıkıyor. Kavurucu sıcaklar orman yangınlarına da neden oluyor. Perşembe günü 79 yaşındaki bir kadınla 82 yaşındaki bir adam orman yangınında hayatını kaybetmişti.

Hafta sonu Avusturya'da da yoğun yağıların ardından sel felaketi meydana gelmişti. Avusturya'da durumun kontrol altına alındığı bildirildi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp/AG, BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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