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Sağlık

İtalya'da eşek sütüyle şifa arayışı

İtalya'da sağlık sektöründe gözler bir süredir, ülkenin kuzeyindeki Bologna kenti dışında bulunan bir çiftlikte.

16 Mayıs 2011 03:00

T24 - İtalya'da sağlık sektöründe gözler bir süredir, ülkenin kuzeyindeki Bologna kenti dışında bulunan bir çiftlikte.
 
Zira çiftlikteki 700 eşekten elde edilen süte bugünlerde talep yoğun.

Eşek sütü İtalya'da giderek inek sütüne alerjisi olan çocuklar ve yetişkinler için alternatif bir ürüne dönüştü.

Bologna yakınlarındaki çiftlikte üretilen sütün yüzde 50'den fazlası, hastanelerin çocuk hastalıkları ile ilgili birimlerine satılıyor.

Uzmanlar, eşek sütünün birçok faydası olduğunu söylüyor.

Öyle ki, bu ürün düşük yağ düzeyi ve içerdiği omega yağ asitleriyle kolestrolün azaltılmasına yardımcı olabiliyor.

Eşek sütünde ayrıca yüksek düzeyde kalsiyum ve özellikle çocuklar için çok önemli olan bazı enzimler de bulunuyor.


'Kleopatra da güzelliğini eşek sütüne borçluydu'

Esasında eşek sütünün kullanımı yeni bir olgu değil.

Antik Yunanlıların çocuklarını eşek sütüyle besledikleri biliniyor.

Romalıların da bu sütü derilerini yumuşatmak için bir kozmetik ürün olarak kullandıklarına dair hikayeler anlatılır.

Hatta Kleopatra'nın da güzelliğini korumak için eşek sütü ile banyo yaptığı söylenir.

İngiltere'de de eşek sütü 19. yüzyıl ortalarına dek yaygın bir şekilde anne sütüne alternatif olarak satılıyordu.



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