İtalya'da eşcinsel medeni birliktelik yasası kabul edildi

İtalya'da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan yasa tasarısı mecliste kabul edildi.

Eşcinsel çiftlere "medeni birliktelik" adı altında evli heteroseksüel çiftlerle birçok hususta aynı hakları tanıyan yasa, geçen Şubat ayında Senato'da kabul edildikten sonra Temsilciler Meclisi'ne getirilmişti.

Temsilciler Meclisi'nde bugün yapılan oylamada da tasarı, 630 sandalyeli meclisten 372 "evet" oyu alarak yasalaştı.

Katolik Kilisesi'nin halen sosyo-politik açıdan da etkili olduğu İtalya, Batı Avrupa'da eşcinsel çiftlere herhangi bir yasal statü vermeyen tek ülkeydi.

İtalya, geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından eşcinsel çiftlerin haklarını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu.

İktidardaki Demokratik Parti'nin girişimiyle meclise getirilen yasa tasarısı, ancak aylar süren tartışmalar ve çok sayıda değişikliğin ardından kabul edilebildi.

Demokratik Parti, tasarının daha fazla değişiklik talebiyle geciktirilmesini engellemek için güven oylamasına gitti.

Yeni yasa, "medeni birliktelik" içindeki çiftlere birbirlerinin soyadını alma, mirasından faydalanma gibi haklar tanıyor.

Eşcinsel partnerlere, birbirlerinin çocuklarını evlat edinme hakkı veren madde ise muhafazakar kesimlerin tepkisi yüzünden iptal edildi.

Evlat edinme konusunda karar, her bir vakayı ayrı olarak değerlendirmek üzere mahkemelere bırakıldı.



Bazı LGBTİ örgütlerinden eleştiri



Medeni birlikteliklerin "evlilik" tanımından farklı kılınması için ayrıca, "sadakat şartı" da kaldırıldı.

Yeni yasa ayrıca, evlenmeden birlikte yaşayan çiftlere de yeni haklar tanıyor.

Yasanın kabul edilmesi Temsilciler Meclisi önünde toplanan insan hakları savunucuları tarafından kutlanırken, hem bazı LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, İnterseks) örgütleri hem de muhafazakar kesimlerden ise eleştiriler geldi.

LGBTİ hakları savunucuları arasında, yasanın yetersiz kaldığı ve halen heteroseksüel çiftlere "birinci sınıf", eşcinsel çiftlere ise "ikinci sınıf" vatandaş muamelesi yapıldığını savunanlar da bulunuyor.

Muhafazakar kesimden ise yasanın tanınmaması çağrıları yükselmeye başladı.

Aşırı sağcı Kuzey Ligi partisinin lideri Matteo Salvini, belediye başkanlarına yasaya uymama ve eşcinsel çiftlerin nikah işlemlerini reddetme çağrısı yaptı.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi ise tasarının yasalaşmasını "Bugün bayram" diyerek kutladı.