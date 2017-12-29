İtalya'da erken seçim için start verildi

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella perşembe günü parlamentoyu fesheden kararnameyi imzalayarak seçim yarışının resmi olarak startını verdi.

İtalya'da genel seçimlerin 4 Mart'ta yapılacağı tahmin ediliyor. Bu tarihe kadar ise sosyal demokrat Başbakan Paolo Gentiloni göreve devam edecek.

Öte yandan İtalya'yı koalisyon görüşmelerinde sancılı bir süreç beliyor. Zira anketlere göre hiçbir parti hükümeti kurmak için salt çoğunluğu elde edebilecek konumda bulunmuyor.

Anketlere göre eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin Forza İtalya'sı ile sağ popülist Kuzey Birliği'nden oluşan merkez sağ birinci sırada bulunuyor. En güçlü tek parti konumundaki yerleşik düzen ve AB karşıtı 5 Yıldız Hareketi ikinci sırada yer alıyor. Ancak vergi kaçakçılığından hüküm giymesi nedeniyle Berlusconi'nin kendisi seçimlere katılamayacak. Eski Başbakan Matteo Renzi ise lideri olduğu Demokratik Parti ile üçüncü sırada buluyor.

İtalya, Renzi'nin anayasa değişikliği için yapılan referandumundan aldığı ağır yenilginin ardından istifa etmesinden bu yana genel seçimlerin ne zaman yapılacağını tartışıyordu.

Beş yıllık yasama döneminde üç hükümet

İtalyanlar beş yıllık yasama dönemi boyunca üç ayrı hükümet gördü. 2013'te sosyal demokrat Enrico Letta başbakan oldu. Onun yerini Matteo Renzi, Renzi'den boşalan koltuğu ise Paolo Gentiloni aldı.

Gentiloni genel seçimlerden açık bir sonuç çıkmaması durumunda kaos yaşanması ihtimaliyle ilgili olarak ise "İstikrarsızlık konusunu dramatize etmemeliyiz" şeklinde konuştu. Sık hükümet değişiminin yeni bir fenomen olmadığını belirten Gentiloni, "Bu durum ülkemizin büyüyüp gelişmesini engelleyemedi" dedi. Gentiloni, İtalya'nın bu konuda "aşılı" olduğunu da söyledi.

dpa/BW/HS

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