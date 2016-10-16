İtalya'da en tehlikeli gıdalar listesinde Türk fındığı ilk sırada

İtalyan Tarımcılar Derneği Coldiretti tarafından hazırlanan "en tehlikeli ithal gıda maddeleri" listesinde Türk fındığı, kanserojen aflatoksin maddesi içerdiği gerekçesiyle ilk sırada yer aldı.

Coldiretti'nin internet sitesinde yayımlanan açıklamada da, Türkiye'den ithal edilen fındığın, aflatoksin maddesinin yüksekliği nedeniyle "en tehlikeli ürün" olduğu belirtildi.

İtalya'ya Türk fındığı ithalatının 2015'te yüzde 47 oranında arttığı ve 295 milyon euro'ya ulaşarak tarihi bir rekor kırdığı bilgisi de paylaşıldı.

Listenin 5. sırasında da yine Türkiye'den getirilen meyve-sebze başlığı adı altında kuru incir ve biber yer aldı.

Coldiretti, bu ürünlerin de aflatoksin ve pestisit (tarım ilacı) seviyesinin belirlenen sınırların üzerinde olması nedeniyle listeye dahil edildiğini belirtti.

Coldiretti listesini, 2015 yılında ithal gıdalarda kimyasal kalıntı, mikotoksin, ağır metaller, mikrobiyolojik atıklar, katkı maddeleri ve renklendiriciler tespit edilmesi sebebiyle verilen risk alarmlarının kayıtlarının analiziyle oluşturdu.

Liste, 14-15 Ekim'de düzenlenen Uluslararası Tarım ve Gıda Forumu'nda sunuldu.

"En tehlikeli gıdalar" listesinde 2. sırada Çin'den ithal edilen yer fıstığı, 3. sırada Hindistan'dan gelen acı biber, 4. sırada da İspanya'dan ithal ton ve kılıç balığı yer aldı.

Listeye ayrıca Vietnam menşeli balıklar, İran ve ABD'den kuru yemişler, Fransa'dan süt ürünleri, Polonya'dan kümse hayvanları, Çin'den brokoli ve mantar da dahil edildi.

Türkiye'de, Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK) de internet sitesinde aflatoksin maddesiyle ilgili olarak üreticileri uyarıyor.

Uyarıda, "Ülkemizin geleneksel ihraç ürünleri arasında yer alan ve büyük ekonomik değere sahip olan fındığımızın hakkettiği değeri bulabilmesi, ihracatının sürdürülebilir olması, Türk fındığının kalitesinin ve itibarının zedelenmemesi için fındıkta aflotoksin oluşumu mutlaka önlenmelidir" deniyor ve aflatoksin oluşumunun engellenmesi için alınacak tedbirler sıralanıyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ağustos ayında fındık hasadının başlaması dolayısıyla bir açıklama yapan Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Erim Yaman da, "zaman zaman yabancı alıcıların aflatoksini gerekçe göstererek Türk fındığı üzerinde baskı oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, yeni sezonda bu tür durumun yaşanmaması için üreticilere büyük görev düştüğünü" söylemişti.