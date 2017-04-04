İtalya'da en az 5 bin restoranı mafya işletiyor

Övgü Pınar

İtalya'da mafya örgütlerinin ülke genelinde en az 5 bin restoran işlettiği açıklandı.

İtalyan Ziraatçiler Derneği Coldiretti tarafından yapılan açıklamaya göre mafya örgütleri restoranları, "legal ekonomiye" sızarak para aklamak için kullanıyor.

Açıklamada mafyanın, ekonomik krizden faydalanarak gıda sektörüne gittikçe daha fazla sızdıkları belirtildi.

Coldiretti'ye göre mafya örgütleri, yasadışı faaliyetlerden elde ettikleri geliri; restoran ve bar gibi işletmeler aracılığıyla aklama yoluna gidiyor.

Tarım-gıda sektöründe üretim, nakliye, dağıtım ve satış aşamalarında faaliyet gösteren mafya örgütleri, "agro-mafya" olarak anılıyor.

İtalya'da geçen ay yayımlanan bir raporda da "agro-mafyanın" cirosunun son bir yılda yüzde 30 artış göstererek 21.8 milyar euro'ya ulaştığı belirtilmişti.

Raporda, mafya örgütlerinin gıda üreticisi ve işletmelerini de tehdit yoluyla kendileriyle çalışmaya zorladığı ve bu sektörde tekeller yarattığı kaydedilmişti.

İtalya'da Milano ve Napoli kentlerinde geçen hafta sonunda yapılan operasyonlarda, Napolili bir mafya ailesinin kara para aklamak için kullandığı restoranların da aralarında bulunduğu 20 milyon euro değerinde 24 mülke el konulmuştu.

2015'te de başkent Roma'da, Calabria merkezli "Ndrangheta" mafyasıyla bağlantılı olduğu belirlenen iki tanınmış turistik restoran kapatılmıştı.