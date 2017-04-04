T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

İtalya'da en az 5 bin restoranı mafya işletiyor

İtalyan Ziraatçiler Derneği, mafya örgütlerinin işlettikleri restoranları, "legal ekonomiye" sızarak para aklamak için kullandıklarını açıkladı

04 Nisan 2017 22:36

Övgü Pınar

İtalya'da mafya örgütlerinin ülke genelinde en az 5 bin restoran işlettiği açıklandı.

İtalyan Ziraatçiler Derneği Coldiretti tarafından yapılan açıklamaya göre mafya örgütleri restoranları, "legal ekonomiye" sızarak para aklamak için kullanıyor.

Açıklamada mafyanın, ekonomik krizden faydalanarak gıda sektörüne gittikçe daha fazla sızdıkları belirtildi.

Coldiretti'ye göre mafya örgütleri, yasadışı faaliyetlerden elde ettikleri geliri; restoran ve bar gibi işletmeler aracılığıyla aklama yoluna gidiyor.

Tarım-gıda sektöründe üretim, nakliye, dağıtım ve satış aşamalarında faaliyet gösteren mafya örgütleri, "agro-mafya" olarak anılıyor.

İtalya'da geçen ay yayımlanan bir raporda da "agro-mafyanın" cirosunun son bir yılda yüzde 30 artış göstererek 21.8 milyar euro'ya ulaştığı belirtilmişti.

Raporda, mafya örgütlerinin gıda üreticisi ve işletmelerini de tehdit yoluyla kendileriyle çalışmaya zorladığı ve bu sektörde tekeller yarattığı kaydedilmişti.

İtalya'da Milano ve Napoli kentlerinde geçen hafta sonunda yapılan operasyonlarda, Napolili bir mafya ailesinin kara para aklamak için kullandığı restoranların da aralarında bulunduğu 20 milyon euro değerinde 24 mülke el konulmuştu.

2015'te de başkent Roma'da, Calabria merkezli "Ndrangheta" mafyasıyla bağlantılı olduğu belirlenen iki tanınmış turistik restoran kapatılmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ziraatçiler DerneğiMafyanınRomaPınarZiraatçiler Derneği ColdirettiMilanoNapoliNapoliliRoma Calabria

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24