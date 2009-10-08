İtalya'da dokunulmazluk yasası iptal edildi

İtalya'da Başbakan Silvio Berlusconi'yi de yakından ilgilendiren dokunulmazlık yasası, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi. Berlusconi karara ilişkin olarak, "Hiç bir şey umurumda değil. Dokunulmazlık olsa da olmasa da yola devam" dedi.



Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla, Alfano Yasası olarak bilinen bu kanunun anayasaya aykırı olduğuna hükmetti.



Yasanın iptaliyle Berlusconi'nin yargılanması mümkün olacak.



Anayasa Mahkemesi, İtalya'da Cumhurbaşkanı, Başbakan, Senato ve Meclis Başkanlarına görev sürelerince dokunulmazlık hakkı tanıyan yasanın iptali yönünde karar verdi.



Mahkeme, konuya ilişkin yasal düzenlemenin mevcut anayasayla bağdaşmadığına; dokunulmazlık konusunda normal bir yasal düzenlemenin yeterli olmayacağına;bunun için anayasa değişikliğine gereksinim bulunduğuna hükmetti.



Mahkeme'nin iptal ettiği 2. değişiklik



Böylece, Berlusconi Hükümetinin dokunulmazlık konusunda çıkardığı ikinci yasa da Anayasa Mahkemesi engeline takılmış oldu.



Berlusconi liderliğindeki merkez sağın daha önce çıkardığı ilk yasa, 2004 yılı başında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.



Anayasa Mahkemesi, o dönemde de dokunulmazlık yasasının eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle iptali yönünde karar vermişti.



Yasanın iptali Berlusconi'yi yolsuzluk ve rüşvetle suçlayan, ancak dokunulmazlık yasası nedeniyle askıya alınan iki davanın yeniden görülmeye başlanmasını da mümkün hale getirdi.



Berlusconi: "Solcular çoğunlukta"



İtalya'da merkez sağ koalisyon, Başbakan Silvio Berlusconi'yi de yakından ilgilendiren dokunulmazlık yasasının Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesine karşın, istifa ya da erken seçim yoluna başvurmaksızın yola devam etme kararı aldı.



Başbakan Berlusconi Roma'da Grazioli Sarayı'ndaki ikametgahından çıkışı sırasında gazetecilere yaptığı kısa açıklamada, 15 üyeli Anayasa Mahkemesi'nde solcuların çoğunlukta olduğunu savunarak, "Hiç bir şey umurumda değil. Dokunulmazlık olsa da olmasa da yola devam. Beş yıl boyunca iktidarda olacağız. Anayasa Mahkemesi solcuların elinde. 11 üyenin solcu olduğu bir mahkemenin dokunulmazlık yasasına onay vereceğine zaten inanmıyordum" dedi.



"Bizde yargıçlar içinde azınlık konumunda bir grup var ki kendi aralarında son derece örgütlenmiş durumdalar. Yargıyı siyasi emellerine alet ediyorlar" diyen Berlusconi, "Basının yüzde 72'si solcu. Devlet televizyondaki tartışma programları solcuların elinde. Hepimizden kesilen paralarla maaş alıyorlar, tutup bizi alay konusu yapmaktan da kaçınmıyorlar" diye konuştu.



Berlusconi, "Yaşasın İtalyanlar, yaşasın Berlusconi, İyi ki Berlusconi var. Eğer İtalyanların yüzde 70'inin desteklediği Berlusconi hükümeti olmasa, ülke solun eline geçecek. Bizdeki solun ülkemizi ne hale getireceğini de gayet iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



İtalya Başbakanı Berlusconi, hakkında açılmış davaların tümünün asılsız iddialarla kendisini yıpratma amacı taşıdığını savunarak, "Biz yola devam edeceğiz. Önüme çıkaracakları davaların tümü zaten uydurmaca şeyler. Gerekirse kamu hizmetinden birkaç saatimi ayırarak, huzurlarına çıkıp hepsini yalanlarını ortaya sereceğim" dedi



Cumhurbaşkanına eleştiri



Berlusconi, Anayasa Mahkemesi'ne tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano ve seleflerini de üstü kapalı biçimde eleştirdi.



Napolitano ve seleflerinin merkez solun oylarıyla seçildiğini ima eden Berlusconi, "Cumhurbaşkanının hangi kesimden olduğunu biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri, solcu olan üç Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmiş vaziyette. Bu mahkeme bir güvence değil, adeta siyasi bir kurum" diye konuştu.



Napolitano adına açıklama



Berlusconi'nin bu sözlerinin ardından Quirinale Sarayı'ndan Cumhurbaşkanı Napolitano adına yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanı tarafsızdır. Anayasa Mahkemesi'nin kararına saygı gösterilmelidir. Yasaların, Anayasa'ya uygunluğunu denetlemek Anayasa Mahkemesi'nin görevidir. Cumhurbaşkanı, mahkemenin kararına saygı duymaktadır" ifadesi kullanıldı.



Berlusconi'nin sözcüsü Paolo Bonaiuti de Anayasa Mahkemesi'nin yasa iptalini "siyasi bir karar" olarak niteleyerek, "Anayasa Mahkemesi siyasi bir karar aldı. Ancak Başbakan Berlusconi, hükümet ve mevcut koalisyon yola devam edecektir. İtalyan seçmenlerin 2008 nisanda verdiği yetkiyle ülkeyi yönetmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.



Berlusconi'nin koalisyon ortağı Kuzey Birliği Partisi'nin Genel Başkanı ve Reform Bakanı Umberto Bossi de "Hiç kimse bileğimizi bükemeyecek. Yola devam. Berlusconi mücadelede kararlı. Erken seçim düşünmüyor. Onun moralinin yerinde olduğunu görmek beni mutlu etti" dedi.



Özgürlükçü Halk Partisi milletvekili ve Berlusconi'nin avukatı Niccolo Ghedini müvekkilinin yargılanmaktan korkmadığını savundu. Ghedini, bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi'nin dokunulmazlık yasasını iptal etmesini doğru bulmadığını belirterek, "Mahkeme kendi ilkeleriyle çelişen bir karar almıştır. Karar, halkın iradesiyle de çelişmektedir. Başbakan, ulusal ve uluslararası sorunlarla ilgilenmek yerine, açılacak davalarla uğraşmak zorunda bırakılmıştır" dedi.



Ghedini, "Ben, taraflar üstü bir yargıcın Berlusconi'yi suçcuz bulacağından eminim. Şimdi davaları göğüslememiz gerekecek" diye konuştu.