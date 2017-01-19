İtalya'da depremin ardından çığ

Çarşamba sabahı İtalya'nın orta kesimlerini sarsan depremlerin ardından Pescara bölgesinin batısındaki bir otele çığ düştü. Kış sporları meraklılarının kaldığı Rigopiano adlı otelde yaklaşık 30 kişinin olduğu tahmin ediliyor. Yoğun kar kütlelerinin altında kalan otelden şu ana kadar üç kişinin cesedinin çıkarıldığı, diğer insanlardan şu ana kadar bir yaşam belirtisine rastlanmadığı haber veriliyor. Çığ düştüğü sırada otelin dışında bulunan iki kişinin ise afetten canlı kurtulmayı başardığı bildiriliyor.

Kurtarma ekiplerinin, yerleşim bölgelerinden uzakta Gran Sasso Dağı’nın yamacında karla kaplı bir noktada bulunan otele ulaşmakta güçlük çektiği, otele ancak saatler sonra kayak ile ve gecenin ilerleyen saatlerinde ulaşabildiği kaydediliyor. Kurtarma ekibinin sözcüsü, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini belirtti. La Repubblica gazetesi de bölgeden yardım çağrısı yapıldığını ve telefondan "yardım edin, soğuktan donuyoruz” kısa mesajının atıldığını yazdı. Gece saatlerinde art arda depremler meydana geldiği ve kar fırtınası nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlu geçtiği bildirildi. Pescara bölgesi yetkilileri, çığın şiddetinin yüksek olduğunu ve kar kütlesinin gücüyle otel binasının yerinden 10 metre kaydığını kaydediyorlar.

Başbakan'dan dayanışma çağrısı

İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni de afetin kurbanlarıyla dayanışma çağrısında bulundu. Birbiri ardına gelen depremlerin ve on yıllardır görülmemiş büyüklükteki çığların bir “kerpeten” oluşturduğunu ve birlikte daha da büyük ızdıraba yol açtığını söyleyen Gentiloni, Orta İtalya’da acı çeken insanların devletin yanlarında olduğunu bilmelerini istedi ve mağdurlara yardım sözü verdi.

2016 yazında şiddetli bir depremde 300’e yakın insanın hayatını kaybettiği bölgede çarşamba günü bir saat içinde büyüklüğü 5,7'ye yaklaşan dört deprem meydana gelmiş, depremler 150 kilometre uzaklıktaki Roma'da da hissedilmiş ve başkentte güvenlik önlemi olarak metro boşaltılmıştı. Bu depremlerde en az bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda insan geceyi barınaklarda geçirmek zorunda kalmıştı, ayrıca yaklaşık 130 bin hane de, elektrik hatlarının ve trafoların zarar görmesi nedeniyle elektriksiz kalmıştı.

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dpa/AP/AFP,AÜ/BÖ