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İtalya'da deprem için gerekli uyarıları yapmayan bilim adamlarına hapis!

İtalya'da 6 Nisan 2009'daki 6.3 büyüklüğündeki depremde 309 kişi hayatını kaybetmişti

22 Ekim 2012 22:58

İtalya'da mahkeme, altı bilim adamı ve bir hükümet görevlisini, 2009'daki L'Aquila depremi öncesi gerekli uyarıyı yapmadıkları gerekçesiyle altışar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Reha Erus'un hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre; Mahkeme, "Büyük Afetler ve Riskler Komisyonu" üyesi olan sanıkların kasıtsız cinayet suçundan hüküm giydiğini açıkladı.
 
6 Nisan 2009'daki 6.3 büyüklüğündeki depremde 309 kişi hayatını kaybetmişti.
 
Savcılık, depremden bir hafta önce başlayan öncü sarsıntılar üzerine risk olmadığı yönünde görüş bildiren Büyük Afetler ve Riskler Komisyonu'nun üyeleri Franco Barberi, Enzo Boschi, Mauro Dolce, Giulio Selvaggi, Claudio Eva ve  Gianmichele Calvi'nin yanı sıra Sivil Savunma Örgütü Başkan Yardımcısı Bernardo De Berdandis için dörder yıl hapis cezası istemişti.
 
"Büyük Afetler ve Riskler Komisyonu", 600 kişinin yaralanmasına, 35 bin kişinin de evsiz kalmasına neden olan depremden altı gün önce bir toplantı gerçekleştirmişti.
 
 

'İhmalimiz yok'

 
 
Mahkeme boyunca savunmalarını depremin önceden bilinemeyeceği tezi üstüne kuran sanıklar, kararın açıklanmasından sonra şaşkınlıklarını ve üzüntülerini gizleyemediler.
 
Hapis cezasına çarptırılan bilim adamları, “Bizim bir ihmalimiz yok. Er geç suçsuz olduğumuz anlaşılacaktır. Temyiz Mahkemesi'ne gideceğiz” açıklaması yaptılar.
 

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