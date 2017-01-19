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BBC Türkçe

İtalya'da deprem sonrası otele çığ düştü: 'Çok sayıda' ölü var

İtalya'nın Abruzzo bölgesinde dün meydana gelen depremin tetiklediği düşünülen bir çığ sonucu "çok sayıda kişinin" hayatını kaybettiği açıklandı.

19 Ocak 2017 14:55

İtalya'nın Abruzzo bölgesinde bir otele çığ düşmesi sonucu "çok sayıda kişinin" hayatını kaybettiği açıklandı. Çığı, Çarşamba günü meydana gelen depremin tetiklediği düşünülüyor.

Kurtarma ekiplerinin Gran Sasso Dağı'nda bulunan otele ulaşmak büyük çaba harcadığı bildirildi.

Rigopiano isimli otelde çığ sırasında 30'a yakın kişinin kaldığı öne sürülüyor.

Kurtarma ekipleri, otelde en az 20 turistin bulunduğunu açıkladı.

Düşen çığ sonucu otel çatısının kısmen çöktüğü ancak kar fırtınası nedeniyle Perşembe gününün ilk saatlerine dek kurtarma ekiplerinin otele ulaşamadığı bildirildi.

İtalya'nın merkezinde Çarşamba günü meydana gelen dört deprem sonrası gece saatlerinde de artçı sarsıntılar kaydedilmişti.

Abruzzo, Marche ve Lazio'da etkili olan depremler öncesi bu bölgelerin yoğun kar yağışı altında olduğu ifade ediliyor.

Aynı bölgede 24 Ağustos'ta meydana gelen depremde 298 kişi hayatını kaybetmişti.

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