İtalya'da deprem; en az 247 ölü

İtalya'nın merkez bölgesinde, başkent Roma'ya 170 km mesafede dün sabah meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde en az 247 kişi hayatını kaybetti. Amatrice başta olmak üzere çok sayıda kasabanın ağır hasar gördüğü, enkaz altında hala çok sayıda kişinin bulunduğu belirtiliyor.

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, (INGV) merkez üssünün Rieti kentine bağlı Accumoli bölgesinde meydana gelen depremin , yerin 10 kilometre altında olduğunu açıkladı. Yerel saatle 03.36 sıralarında meydana gelen deprem, başkent Roma'da ve diğer komşu şehirlerde de şiddetli hissedildi.

DHA Roma muhabiri Esma Çakır, yardım ekiplerinin üç saat sonra Amatrice kasabasına ulaşabildildiğini yazdı. Yerel yetkililere göre çok sayıda ev yıkıldı ve enkaz altında hala çok sayıda depremzedenin bulunduğu sanılıyor.

Bu arada ilk depremden bir saat sonra aynı bölgede 5.5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi.

Son olarak 2009'da İtalya'nın merkez bölgesindeki L'Aquila kentini vuran depremde 300'ü aşkın kişi ölmüştü.