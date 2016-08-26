İtalya'da deprem: Artçı şoklar kurtarma çalışmalarını aksatıyor

İtalya'nın orta bölgesinde bulunan dağlık Perugia kentinin güneyinde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 250'den fazla olduğu açıklandı.

Çarşamba yerel saatle 03:36'da meydana gelen depremde enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışılıyor.

Çalışmalara yaklaşık 5 bin kurtarma görevlisi katılıyor. Enkaz altında hâlâ onlarca insan olduğu tahmin ediliyor.

Yaşanan artçı şoklar ise kurtarma çalışmalarını yavaşlatıyor. Perşembe akşamüstü meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki artçı sarsıntı paniğe neden oldu.

10 km derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü başkent Roma'nın 100 km kuzey doğusundaki dağlık bölge.

Depremde en çok zarar gören yerler Amatrice, Arquata, Accumoli ve Pescara del Tronto kasabaları.

Bölgedeki yerleşim yerlerinde nüfusun çok yoğun olmadığı, ancak yaz tatili nedeniyle bölgede turistlerin de olduğu göz önünde bulundurulduğunda, hayatını kaybedenlerin sayısını tahmin etmenin zor olduğu belirtiliyor.

Bölgenin çok dağlık olması nedeniyle yardım ekipleri bazı köylere ulaşmakta güçlük çekti.

İtalya Başbakanı Matteo Renzi, depremden etkilenen hiç bir ailenin, hiç bir kent ve kasabanın, köyün yalnız bırakılmayacağını söylemişti.

Pescara del Tronto'da bir genç kız enkaz altında 17 saat kaldıktan sonra Çarşamba akşamı kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri hâlâ enkaz altında kurtarıuşmayı bekleyen depremzedeler olabileceğini belirtiyor.

İtalya'da 2009'da meydana gelen depremde bir kişi enkaz altından 3 gün sonra kurtarılmıştı.

Yaralılar için ülke çapında kan bağışı kampanyası da başlatıldı.

İki fay hattının üzerinde oturan İtalya, depremlerin sık yaşandığı bir ülke.

L'Aquila bölgesinde 2009 yılında meydana gelen depremde en az 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Mayıs 2012'de kuzeydeki Emilia Romagna bölgesinde 9 gün arayla yaşanan iki depremde de 20'den fazla kişi ölmüştü.