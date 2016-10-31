İtalya'da deprem 15 bin kişiyi evsiz bıraktı

İtalyan Sivil Savunma Ajansı'na göre, ülkede son 36 yılın en şiddetli depremi 15 binden fazla kişiyi evsiz bıraktı.

Pazar günkü depremde can kaybı olmadı ancak 20 kişi yaralandı. Depremin merkez üssü Norcia'da çok sayıda yerleşim yeri harabeye döndü.

6.6 büyüklüğündeki deprem, Ağustos ayında 300 kişinin ölümüne yol açan depremin merkez üssünün yakınlarında meydana gelmiş ve başkent Roma'da da hissedilmişti.

Fransız haber ajansı AFP, depremin merkez üssünden 120 kilometre uzaklıkta olan Roma'daki bazı binalarda deprem nedeniyle çatlaklar oluştuğunu duyurdu.

Sivil Savunma Ajansı, depremden etkilenen 40 bin kişiye yiyecek ve geçici barınma sağladıklarını açıkladı. 4000 kişi de Adriyatik Denizi'nin kıyısındaki otellerde barınıyor.

Pazartesi sabaha karşı 100 artçı deprem gerçekleşti. Bunlardan biri 4.2 büyüklüğünde.

8 yaşındaki kızıyla birlikte bir minibüste yaşayan Norcia'lı Stefano Boldrini, bölgede kalmayı düşünüp düşünmediğinde şu yanıtı verdi:

"Nasıl kalabiliriz ki? Okul, kilise ya da polis merkezi yok artık. Burada artık hiçbir şey yok."

Ortaçağ'dan kalma St. Benedict Bazilikası da Norcia'da yerle bir olan tarihi yapılar arasında.

Ülkenin merkezindeki Umbria bölgesinde çok sayıda tarihi yapı ya yıkıldı ya da zarar gördü.

Ülkedeki en eski manastırlardan biri olan ve tarihi 5. yüzyıla dayanan Sant-Eutizio Manastırı da tozla dumana karıştı.

İtalyan yetkililer, ülkenin merkezinde deprem nedeniyle yıkılan kentlerin yeniden inşasının 9 milyara mâl olacağını tahmin ettiklerini açıkladılar.