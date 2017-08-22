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Dünya

İtalya'da deprem: 1 ölü, 25 yaralı, 7 kişi de enkaz altında

Esma ÇAKIR / ROMA, 22 Ağustos (DHA) -  İtalya'nın Ischia Adası açıklarında Richter Ölçeği'ne göre 3

22 Ağustos 2017 03:53

Esma ÇAKIR / ROMA, 22 Ağustos (DHA) -  İtalya\'nın Ischia Adası açıklarında Richter Ölçeği\'ne göre 3.6 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremde ilk bilgilere göre; 1 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı ve en az 7 kişinin de enkaz altında kaldığı açıklandı. Enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.
İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü\'nün (INGV), depremin İYS\'ne göre 20.57\'de ve yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini duyurdu. Deprem, Tiren Denizi\'ndeki adada bazı binaların yıkılmasına neden oldu. Kısmen yıkılan bir kiliseden düşen parçalar ise yaşlı bir kadının ölümüne yol açtı.
Yetkililer, 25 kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalan 7 kişi için ise arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Duvarlarında büyük çatlaklar oluşan Rizzoli Hastanesi ve çok sayıda otelin de boşaltıldığı gelen bilgiler arasında. Birçok konutta da çatlaklar meydana gelmesine yol açan sarsıntının, adaya yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Napoli kentinden de hissedildiği bildirildi. Adada tatilini geçirmekte olan bir gazeteci yaşadıklarını, \"Akşam yemeği yediğimiz sırada denizden büyük bir uğultu duyduk ve yer sarsılmaya başladı\" şeklinde anlattı.

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