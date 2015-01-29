İtalya'da cumhurbaşkanı seçimi

İtalya'da cumhurbaşkanı parlamentonun üst kanadı Cumhuriyet Senatosu, alt kanadı Temsilciler Meclisi ile 20 idari bölgeden gelen 58 üyenin oluşturduğu 1009 üyeli Büyük Seçici Meclis tarafından belirleniyor.

Ülkenin 11'inci Cumhurbaşkanı, 89 yaşındaki Giorgio Napolitano 14 Ocak'ta görevinden ayrılmıştı.

Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçenler arasında eski başbakanlar Romano Prodi ve Giuliano Amato, eski ekonomi bakanı Pier Carlo Padoan, görev başındaki savunma bakanı Roberta Pinotti ve Roma eski belediye başkanı Walter Veltroni de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk üç turda 3'te 2 çoğunluk aranıyor. İlk 3 turdan sonuç alınması beklenmiyor. Cumartesi günü yapılacak dördüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak.