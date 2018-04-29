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BBC Türkçe

İtalya'da çocuklarına aşı yaptırmayanlara ceza geliyor

İtalya'da aşı karşıtı komplo teorileri güç kazanırken, kızamık gibi vakalarda ciddi artış görüldü. Yeni bir kararnameyle 12 aşı mecburi hale getirildi. 6 yaştan küçük çocuklarına bu aşıları yaptırmayan ebeveynlere 7500 euro'ya kadar para cezası gelecek.

29 Nisan 2018 20:30

İtalya'da aşı karşıtı komplo teorilerinin gittikçe güç kazanması ve bazı hastalıklarda artış görülmesi üzerine hükümet 6 yaş öncesi çocuklara aşı yaptırılmasını zorunlu hale getirdi.

Bakanlar Kurulu'nun dün onayladığı kararnameyle, aralarında çocuk felci, kızamık, difteri, tetanoz, menenjit, kabakulak, su çiçeğinin de bulunduğu 12 aşı mecburi hale geldi.

6 yaştan küçük çocuklarına bu aşıları yaptırmayan ebeveynlere 7500 euro'ya kadar para cezası verilecek. Aşısız çocuklar devlete ait anaokullarına kabul edilmeyecek.

Başbakan Paolo Gentiloni, aşılarla ilgili "bilimsel olmayan teorilerin yayılması" nedeniyle bir kararnameyle müdahale etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

İtalya'da, aralarında muhalefetteki siyasi oluşum 5 Yıldız Hareketi'nin yer aldığı bazı kesimler aşı karşıtı komplo teorilerini yaymakla suçlanıyordu. Aşı karşıtları, aşıların ilaç şirketleri tarafından çıkar amacıyla kullanılan yararsız ve riskli müdahaleler olduğundan, kızamık aşısının otizme yol açtığına kadar bir dizi iddia öne sürüyordu.

İtalya'da bu teorilerin güç kazanması nedeniyle kızamık aşısı yaptıranların sayısının düştüğü ve bu nedenle son bir yılda kızamık vakalarının 3 katına çıktığı belirtiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü nüfusun en az yüzde 95'inin kızamık aşısı yaptırması gerektiğini belirtirken İtalya'da bu oran yüzde 80'in altına inmiş durumda.

Örgüt ayrıca, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı bir açıklamada, kızamık hastalığının Avrupa'da yayıldığı uyarısında bulunmuş ve hastalığın en çok görüldüğü ülkelerin İtalya ve Romanya olduğunu duyurmuştu.

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