İtalya'da çocukları siber zorbalıktan koruma yasası

İtalya'da çocukların siber taciz ve zorbalıktan korunmasını amaçlayan bir yasa kabul edildi.

Parlamentoda dün kabul edilen yasayla, çocukların internet üzerinde maruz kaldıkları taciz ve zorbalık vakalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. "Siber tacizle mücadele yasası" olarak anılan düzenlemeyle, küçük yaştaki bireylere yönelik onur kırıcı, karalayıcı ve tehdit içeren içeriklerin internet sitelerinden kaldırılması sağlanacak.

Yasayla, 14 yaşından büyük çocuklara şahsen, daha küçük olanlara da ebeveynleri aracılığıyla doğrudan internet sitelerinden içerikleri silmelerini talep etme hakkı veriliyor. Söz konusu içerikler 2 gün içinde kaldırılmazsa bir garantörün ve yasa uygulayıcıların devreye girmesi öngörülüyor.

Soruna "temelden" çözüm bulabilmek adına her okulda siber tacizle mücadeleden sorumlu bir rehber öğretmenin görevlendirilmesi de planlanıyor.

Yaklaşık 3 yıldır İtalyan parlamentosunda görüşülen yasa dün, aleyhte oy olmaksızın 432 lehte oyla kabul edildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Laura Boldrini yasayı, 2013'te alkollüyken çekilen bir videosunun sosyal medyada yayılması ve hakaret içerikli yorumlar üzerine intihar eden 14 yaşındaki Carolina Picchio'ya adadıklarını söyledi.

La Repubblica gazetesi, 18 yaş altı erkek çocukların yüzde 12'sinin, kız çocuklarınınsa yüzde 16'sının internet üzerinden hakaret ve tehditlere maruz kaldığını yazdı. Bu çocukların yüzde 50'si intiharı düşündüğünü söylerken yüzde 11'i de intihar girişiminde bulundu.