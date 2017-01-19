İtalya'da çığ faciası

İtalya'nın Peskara bölgesinde art arda meydana gelen depremlerin ardından çığ düştüğü bildirildi. Bir otelin çığın altında kaldığı ve ilk belirlemelere göre 30 kişinin kayıp olduğu açıklandı. Yetkililer can kayıplarının olabileceğini aktarıyor.

Peskara bölgesinde çığ altında kalan Rigopiano adlı otelde yaklaşık 30 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

İtalyan haber ajansı ANSA, kurtarma ekiplerinin can kayıpları olduğu bilgisini aktardığını duyurdu. Arama - kurtarma ekiplerinin karla kaplı bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği de gelen bilgiler arasında. La Repubblica gazetesi de bölgeden yardım çağrısı yapıldığına ve telefondan "yardım edin, soğuktan donuyoruz" kısa mesajının atıldığını yazdı.

Çığ düşmesinden kısa süre önce açık alanda bulunan iki kişinin kurtarıldığı kaydedildi. Gece saatlerinde art arda depremler meydana geldiği ve kar fırtınası nedeniyle kurtarma çalışmalarının zorlu geçtiği bildirildi.

Bölgede çarşamba günü bir saat içinde büyüklüğü 5'in üzerinde çok sayıda deprem meydana gelmiş ve depremlerin 150 kilometre uzaklıktaki başkent Roma'da da hissedildiği aktarılmıştı.

Deutsche Welle Türkçe

Reuters/dpa/AP/GA/HS