İtalya’da çığ altında kalan otelde 8 kişi sağ bulundu

İtalya'nın Abruzzo bölgesinde 2 gün önce depremler sonrası çığ altında kalan otelde bulunan ve hayatlarından endişe edilen kişilerden altısı sağ olarak bulundu. 20 kadar kişi ise hala kayıp.

2 gündür karla kaplı otel enkazında çalışan arama kurtarma ekipleri ise halen hayatta olan 6 kişiyle iletişim kurmayı başardı. Özel eğitimli köpeklerin yardımıyla yerleri tespit edilen bu kişiler arasında bir kız çocuğunun da bulunduğu açıklandı. Halen hayatta oldukları tespit edilenler arasında yer alan bir kadın enkazdan çıkarıldı, diğer kişilerin de kurtarılması için çalışmalar sürüyor. Enkaz altındakilerle iletişim kurulduğu haberinin ardından tıbbi donanımlı helikopterler bölgeye hareket etti.

Öte yandan çığ altında kalan otelden 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Bir kişinin daha hayatını kaybettiği tespit edildi.

Arama çalışmalarına gece boyunca devam eden görevliler, çığın etkisiyle yerinden 10 metre kadar oynayan otelin zemin katlarına ulaşabilmek için enkaz ve kar tabakasını 4-5 metre kazmak zorunda kaldıklarını anlattı. Kurtarma görevlisi Cristian Labanti Ansa ajansına yaptığı açıklamada "Delikler kazarak içeri girmeye çalışıyoruz ancak kar ve enkazdan oluşmuş bir duvarla karşılaştık. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim" dedi.

Öte yandan İtalya'da Rigopiano isimli otelin dağın eteklerindeki konumu, yasal izinlere sahip olup olmadığını, kar küremek için gerekli teçhizata sahip olmaması üzerine tartışmalar yaşanıyor.

Müşterilerin Çarşamba günü yaşanan depremler sonrası otelden ayrılmak istedikleri ancak karın yolları kapaması nedeniyle mahsur kaldıkları ortaya çıkmıştı.

Çarşamba günü öğleden sonra 15.00'te gelmesi gereken kar temizleme aracının gecikmesi, otele ilk yardım ekiplerinin ancak saatler sonra ulaşması da eleştiriliyor. Savcılık, çığ felaketiyle ilgili olarak "kasıtsız adam öldürme" suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Uzmanlar ise 50 yıldır bölgeye böyle kar yağmadığını söylüyor ve "Bu hava koşullarında o otelin kapalı olması gerekirdi" diyor.