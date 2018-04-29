İtalya'da çiçekli güvenlik önlemleri

Avrupa'da son olarak İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen araçlı saldırıların ardından güvenlik önlemlerini artıran İtalya'da, bu önlemler estetikten ödün vermeden uygulanmaya çalışılıyor.

Tarihi-sanatsal değeri yüksek yapılarla dolu kent merkezleriyle tanınan ve bu sayede dünyanın en çok turist çeken ülkelerinden olan İtalya, çirkin görünümlü beton bloklar yerine devasa çiçek saksıları gibi göze hoş görünen bariyerler kullanıyor.

Başkent Roma ve "Rönesans'ın başkenti" Floransa'ya, "hassas" bölgeleri araç trafiğine kapamak, kontrollü araç geçişi sağlamak ve araçları yavaşlatmak için betondan çiçek ya da ağaç saksıları yerleştirildi.

Roma'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı (Quirinale), alışveriş caddesi Via del Corso ve antik Roma kalıntıları ile Kolezyum'un bulunduğu Fori Imperiali Caddesi gibi hassas noktalarda güvenlik önlemleri artırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önündeki meydana 40 büyük saksı içinde zakkum ağaçları, Fori Imperiali Caddesi girişine de küçük palmiye ağaçlarının bulunduğu saksılar koyuldu.

Başka noktalarda da benzer "çiçekli terör önlemleri" alınacağı belirtildi.

Kent merkezindeki mağazalara ürün taşıyan kamyon, kamyonet, minivan gibi araçların girebileceği alanlar da kısıtlandı.

Floransa'da da kent merkezindeki hassas alanlara aynı amaçla çiçek saksıları yerleştirildi. Floransa Belediye Başkanı Dario Nardella, Twitter'a yazdığı mesajda, "beton bariyerler yerine saksı ve bitkilerle alınan terör önlemlerinin güvenlik ve güzelliği bir araya getirdiğini" belirtti.

Turistik kentlerden Bari'nin Belediye Başkanı Antonio Decaro da "terör tehdidine yanıt verirken peyzaja zarar vermeyen yaratıcı güvenlik önlemlerini" tercih ettiğini, bu sayede kent merkezinin "daha az militarize edilmiş ve daha yeşil" hale geleceğini söyledi.

Sicilya adasının başkenti Palermo'da ise klasik beton bariyerleri sanat eserleriyle süsleme fikri ortaya atıldı. Palermo Belediye Başkanı Leoluca Orlando, "Sanatçıları, yazarları, öğrencileri ve katkıda bulunmak herkesi, bu beton blokları süslemek için öneriler sunmaya çağırıyoruz" dedi.