İtalya’da büyüklükleri 5’in üzerinde 4 deprem

İtalya'nın merkez bölgesinde, yerel saatle 10.25-14.33 arasında büyüklükleri 5.1 ile 5.4 arasında değişen 4 sarsıntı yaşandı.

Merkez üssü, 24 Ağustos'ta yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği bölgenin yakınındaki Aquila ilinde olan depremler, başkent Roma'da, Napoli'de ve Floransa'da da hissedildi.

İlk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, merkez üssüne yakın bölgede hayvancılıkla uğraşan 3 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

İtalyan Jeofizik ve Volkan Bilimi Enstitüsü bugünkü depremlerin 24 Ağustos depremiyle aynı fay hattında gerçekleştiğini ve bu depremin devamı niteliği taşıdığını belirtti. Enstitüden sismolog Alessandro Amato ise birkaç saat içinde 5'in üzerinde 4 depremin meydana gelmesinin olağandışı olduğunu söyledi. Amato, "Bu yakın tarih için yeni bir fenomen" dedi.

Merkez üssüne yakın yerleşim birimlerinde deprem maddi hasara yol açarken, başkent Roma'da da önlem olarak metro seferleri durduruldu, bazı okullar ve resmi daireler boşaltıldı. Umbria bölgesinde yarın da okulların kapalı kalacağı açıklandı.

Depremin merkez üssüne yakın bölgelerde son birkaç gündür ağır kar yağışı yaşanmasından dolayı ulaşımda güçlükler yaşandığı belirtildi. ANSA ajansı, Aquila'da yaşayanların kalın kar örtüsü nedeniyle kaçmayı başaramadığını duyurdu.

24 Ağustos depreminde de hasar alan Marche Bölgesi'nin Başkanı Luca Ceriscioli de, önceki depremler nedeniyle halihazırda yolların hasarlı olduğunu ve elektrik kesintileri de yaşandığını vurgulayarak "Bu bir felaket" dedi. Ceriscioli, "Bugünkü depremler ve son birkaç günkü kar yağışı, Ağustos'taki depremin yol açtığı dramatik koşullara yeni sorunlar ekledi" dedi. Ceriscioli, binlerce ailenin güvenli ve sıcak yerlere taşınması için çabaladıklarını belirtti.

Capitignano kasabası Belediye Başkanı Maurizio Pelosi de "Burada 1.5 metre yüksekliğinde kar var ve halen de yağmaya devam ediyor. İnsanlar evlerinden çıkmakta zorlanıyor, çok fazla kar var ve çok sayıda kişi mahsur kalmış durumda" dedi.

Başbakan Paolo Gentiloni, depremden etkilenen bölgelerde ordunun daha geniş şekilde yardım çalışmalarına katılması talimatı verdi.

Öte yandan, Avrupa Komisyonu'ndan depremlerle mücadelede İtalya'ya destek mesajı geldi.

Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, İtalya'nın deprem harcamalarının bütçe açığına dahil edilmeyeceğini söyledi. Juncker, bugünkü depremden önce dün İtalya Başbakanı ile bu konuyu görüştüklerini belirterek, "İtalya'yı tek başına bırakamayız. İtalya'daki deprem Avrupa'da yaşanmış bir depremdir. Hepimiz İtalyanız. Yaşasın İtalya!" dedi.