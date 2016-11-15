İtalya'da boşanma kolaylaştı, evlilikler arttı

İtalya'da boşanmayı kolaylaştıran yasaların yürürlüğe girmesinin ardından evlenenlerin sayısında 2008'den bu yana ilk kez kayda değer bir artış yaşandı.

Ulusal İstatistik Kurumu'nun (Istat) raporuna göre İtalya'da 2015'te evlenenlerin sayısı önceki yıla kıyasla yaklaşık 4600 artışla 194,377'ye ulaştı.

2016'nın ilk yarısında da evlilik artışı trendinin sürdüğü, bu yılın ilk 6 ayında evlenenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 3645 daha fazla olduğu belirlendi.

Istat, 2008-2014 yılları arasında ise evlilik sayısının yılda ortalama 10 bin azaldığını belirtti.

Evliliklerin artmasında, 2014 sonunda ve 2015'te yürürlüğe giren iki yasayla boşanmanın daha kolay ve hızlı hale getirilmiş olmasının etkili olduğu vurgulanıyor.

İtalya'da 1970'te yasal hale gelen boşanma, son yasa değişikliklerine kadar, bürokratik işlemler ve 3 yıllık bekleme süresi nedeniyle güçlükle gerçekleşebiliyordu.

Yeni yasalarla ise evli çiftlerin resmi olarak boşanabilmesi için ayrı olarak geçirmeleri gereken süre 3 yıldan 6 aya indirilmiş ve bürokratik işlemler basitleştirilmişti.

İtalyan basını, geçmişte boşanmanın zor olmasının İtalyanları evlilikten caydırdığı, yeni yasalarla boşanmanın daha kolay hale gelmesininse evliliğe olan ilgiyi artırdığı yorumlarına yer verdi.

Il Giornale gazetesi baş sayfadan verdiği haberde "Boşanmak kolaylaştığı için evlenenler arttı" başlığını kullandı. Il Messaggero da, "Hızlı boşanmanın da sayesinde evlilik yeniden moda oldu" diye yazdı.

Öte yandan Istat'ın verilerine göre İtalya'da boşanma oranlarında da geçen yıl önemli bir artış görüldü. 2015'te boşanma sayısı önceki yıla oranla yüzde 57 artışla 82,469'a ulaştı.

İtalya'da evliliklerin ortalama 17 yıl sürdüğü; ilk evlenme yaşının erkeklerde 35, kadınlarda 32 olduğu da belirlendi.