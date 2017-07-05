İtalya'da bir tarlaya dev Putin portresi yapıldı

İtalyan bir sanatçı, 7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenecek olan G-20 2017 zirvesini konu alarak İtalya'nın Verona şehrindeki Castagnaro tarım alanına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in portresini yaptı.

Ontrava'nın haberine göre, İtalyan sanatçı Dario Gambarin imzası taşıyan portre, 135 metrelik boyutuyla dikkatleri üzerine çekti. 135 metrelik portreyi traktör yardımıyla yapan Dario Gambarin, çalışmaya başlamadan önce portreyi yapmayı planladığı alanı ölçmediğini, kendisine doğuştan gelen orantılama özelliği ve traktör kullanma yeteneğiyle bu şekilde portreler yapabildiğini söyledi.

Geçici olarak yapılan Putin portresi, G-20 zirvesinden sonra silinerek tarla tekrar tohum ekimine açılacak.