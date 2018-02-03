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Dünya

İtalya'da bir otomobilden ateş açıldı; yaralılar var

Yerel medya saldırıda en az dört kişinin yaralandığını aktardı

03 Şubat 2018 18:26

İtalya'nın Macerata şehrinde bir araçtan ateş açıldı. Olayda en az 4 yaralı olduğu bildiriliyor. Görgü tanıkları bir araçtan ateş açıldığını bildirdi. Yerel medya saldırıda en az dört kişinin yaralandığını aktardı.

Gazeteduvar'ın haberine göre, polis, yaralananların hepsinin Afrikalı göçmenler olduğunu ve bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Polis açıklamasına göre, şüpheli gözaltına alındığı sırada boynuna İtalyan bayrağı sarmıştı.

Macerata Belediye Başkanı Romano Carancini yaptığı açıklamada bölge sakinlerinin evden çıkmamasını istedi.

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Romano Caranciniİtalya

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