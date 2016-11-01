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Dünya

İtalya’da bir köpek, depremden 35 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

İtalya, pazar günü 6.5 büyüklüğünde bir depremle sarsılmıştı

01 Kasım 2016 18:15

İtalya’da pazar sabahı meydana gelen depremde enkaz altında kalan bir köpek, 35 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, ülkenin orta kesimi, son iki ayda 4 büyük depremle sarsıldı. 30 Ekim’de ülkenin kuzeyinden güneyine birçok kentte hissedilen 6,5 büyüklüğündeki sarsıntı, çok sayıda binanın yıkılmasına yol açtı. Ancak buna rağmen, önceki depremlerin ardından zaten 'riskli alan' ilan edilerek bölgedeki birçok kasabanın boşaltılmış olması can kaybını önledi. Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, yüz güldürücü haberler de geliyor. Son yaşanan depremden en çok etkilenen, yaklaşık 5 bin nüfuslu Norcia kasabasında bir ihbarı değerlendiren itfaiye ekipleri, 35 saat sonra bir köpeği, bir evin enkazından sağ olarak kurtardı.

İtfaiye Müdürlüğü’nün kamuoyuyla paylaştığı videoda, yaklaşık bir saat süren operasyon sonrası gün yüzüne çıkarılan ve şaşkınlığı gözlerinden okunan köpeğe hemen su içirildiği görülüyor.

Ambulansla bir veteriner kliniğine götürülen ve 'Ulisse' adı verilen köpeğin, İtalya Ulusal Hayvanları Koruma Ajansı (ENPA) tarafından koruma altına alındığı ve durumunun iyi olduğu bildirildi. ENPA, sosyal medya hesaplarından, Ulisse’nin tedavi altında olduğunu gösteren fotoğraflarını da paylaştı.

Bir köpeğin enkazdan sağ kurtarılmasına ilişkin video şöyle:

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