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Dünya

İtalya'da bir kafeterya, kürk giyen müşterilere giriş yasağı koydu

"Bu mekânda hayvanlara saygı duyulur"

03 Şubat 2017 18:47

İtalya’da bir kafeteryaya, gerçek kürk giyen müşterilerin girişi yasaklandı. 

Doğan Haber Ajansı (DHA) İtalya Temsilcisi Esma Çakır'ın haberine göre, ülkenin kuzeyinde bulunan Monza kentinin tarihi merkezindeki Arengo adlı kafeteryanın işletmecisi Angela Sorgente, vahşice katledilen birçok hayvandan elde edilen kürk ürünlerini giyen müşterilerine karşı sıra dışı bir tedbir aldı.

 

"Bu mekanda hayvanlara saygı duyulur"

 

Söz konusu kafeteryaya birçok işletmenin aksine evcil hayvanların girişi serbest iken gerçek kürk giyen müşterilerin girişi ise yasak.

Mekânın kapısına, kürk bir manto fotoğrafının bulunduğu bir uyarı yazısı asan Sorgente, “Benim buraya girişim yasak. Bu mekanda hayvanlara saygı duyulur” notunu düştü.

Mekânın hayvan sever müdavimleri bu uygulamadan memnunken, bunun meşru bir gerekçeye dayanmadığını ve yasal olmadığını savunanlar da var.

 

"Onları bu konu üzerinde
düşünmeye iten basit bir provokasyon"

 

Angela Sorgente, kimseye karşı ayrımcılık yapmak istemediğini, ancak bir hayvan sever olarak bu mesajı vermek istediğini dile getirdi.

Sorgente amacını, “Sadece müşterilerimin yüzüne bir gülümseme yerleştirirken biraz da onları bu konu üzerinde düşünmeye iten basit bir provokasyon” olarak açıkladı. 

Müşterilerini kaybetme kaygısı yaşamadığını da söyleyen Sorgente, bu konuya hassasiyet göstermeleri için insanlara küçük bir katkıda bulunduğunu savundu.

Mekan işletmecisi ayrıca, gerçek kürk ürünleri giyen müşterilerini de tamamen dışlamıyor. Kafeteryanın önüne bir portmanto koyan Sorgente, yasaklı ürünleri buraya astıktan sonra müşterilerin girişine izin veriyor.

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